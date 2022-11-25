Путин просил Лукашенко угрожать Украине, – журналист из Беларуси

Когда Лукашенко заявлял о "полном уничтожении" Украины в случае продолжения сопротивления, он так пытался заставить украинскую сторону пойти на уступки или согласиться на мирные переговоры. Но фактически передал слова Путина.

Об этом 24 каналу рассказал журналист белорусской службы "Радио Свобода" Валерий Калиновский. По его мнению, самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко своими заявлениями не показывал, что он готов к уничтожению Украины или готов участвовать в боевых действиях на стороне России.

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Лукашенко передал слова Путина

Журналист считает, что слова Лукашенко – это призыв Киеву, чтобы тот согласился на условия, которые выдвигает Москва.

Думаю, что это не его слова. Это слова, которые его попросил сказать или передал Владимир Путин. Это фактически позиция Владимира Путина,

– уверен Калиновский.

В то же время, Лукашенко сравнил нынешнюю ситуацию со Второй мировой войной, после которой у всех "зарубцевались раны". Калиновский считает, что этим высказыванием Лукашенко показал свое видение и понимание ответственности за все, что происходит сейчас в Украине.

Европарламент сделал резолюцию по Беларуси

Калиновский добавил, что Европарламент сделал резолюцию и призвал осудить Лукашенко вместе с Путиным в качестве виновного за соучастие в военной агрессии против Украины.

В то же время, по мнению журналиста, сами белорусы стремятся к миру.

"Белорусы хотят, чтобы был мир в Украине, чтобы не происходило то страшное, что происходит. Есть немного людей, вынужденных работать так, как им указывает власть, как им подсказывают из России, но рядовые белорусы хотят мира и тем более не хотят участия белорусской армии в этой агрессии", – сказал журналист.

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