Действует по приказу Путина, - Яковенко предположил, нападет ли Лукашенко на какую-то страну НАТО

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что "если Литва и Польша что-то сделают, то Беларусь пойдет на Сувальский коридор". Нападение на страны НАТО - это самоубийство для Владимира Путина и Лукашенко, однако такая вероятность есть.

Самопровозглашенный белорусский президент действует по приказу Путина. Это 24 Каналу отметил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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"Когда говорится о заявлениях Лукашенко, то понятно, что за этим высказыванием, как правило, стоит Путин, особенно когда говорится о внешней политике, отношениях с Польшей, странами Балтии", – подчеркнул оппозиционер.

Вероятность нападения на страны НАТО

Игорь Яковенко отметил, что решение напасть на одну из стран НАТО станет самоубийством для диктаторов. В частности, из-за того, что продолжается война против Украины, на которую у России уходит немалое количество ресурсов.

Можно дать какое-то количество процентов, что вероятность нападения на какую-то из европейских стран, кроме Украины, велика. Поскольку Путин не может прекратить войну, а победить Украину он не в состоянии, то возможен сценарий с попыткой заморозить фронт в Украине и осуществить какую-то агрессию на европейскую страну,

– предположил он.

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