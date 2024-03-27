Действует по приказу Путина, - Яковенко предположил, нападет ли Лукашенко на какую-то страну НАТО
Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что "если Литва и Польша что-то сделают, то Беларусь пойдет на Сувальский коридор". Нападение на страны НАТО - это самоубийство для Владимира Путина и Лукашенко, однако такая вероятность есть.
Самопровозглашенный белорусский президент действует по приказу Путина. Это 24 Каналу отметил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.
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"Когда говорится о заявлениях Лукашенко, то понятно, что за этим высказыванием, как правило, стоит Путин, особенно когда говорится о внешней политике, отношениях с Польшей, странами Балтии", – подчеркнул оппозиционер.
Вероятность нападения на страны НАТО
Игорь Яковенко отметил, что решение напасть на одну из стран НАТО станет самоубийством для диктаторов. В частности, из-за того, что продолжается война против Украины, на которую у России уходит немалое количество ресурсов.
Можно дать какое-то количество процентов, что вероятность нападения на какую-то из европейских стран, кроме Украины, велика. Поскольку Путин не может прекратить войну, а победить Украину он не в состоянии, то возможен сценарий с попыткой заморозить фронт в Украине и осуществить какую-то агрессию на европейскую страну,
– предположил он.
Александр Лукашенко: последние новости
- Теракт в "Крокус Сити Холле" под Москвой произошел 22 марта. А уже через несколько дней Александр Лукашенко заявил, что стрелки сначала хотели убежать в Беларусь, а не в Украину. Заявление белорусского диктатора прямо подрывает нарратив Кремля, который касается якобы причастности Украины к стрельбе.
- Аналитики ISW отмечают, что у Лукашенко очень мало очевидных стимулов врать о фактах нападения. В то же время предположение, что стрелки ехали в Беларусь, вероятно, чтобы спрятаться там от российских правоохранителей, может иметь пагубные политические последствия для него и его режима. Ведь это должно было бы вызвать вопрос, почему стрелки думали, что в Беларуси им будет безопаснее и кто, по их мнению, мог бы их принять в стране.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на так называемое партнерство между Путиным и Лукашенко. Его он назвал дипломатической оккупацией Беларуси, а также заявил о потере ею суверенитета.