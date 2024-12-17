Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что уже достиг "небольшого прогресса" для прекращения российско-украинской войны. Впрочем, на самом деле, никаких результатов пока незаметно.

Такое мнение 24 Каналу высказал министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко, отметив, что Украине необходимы гарантии безопасности, которые будут гарантировать безопасность после завершения горячей фазы войны.

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"Честно говоря, не вижу прогресса. Очевидно, что мы не знаем всех деталей. Эти вещи не могут публично обсуждаться. Если говорить о каком-то прогрессе, должны ставить вопрос не о пока теоретической миссии Вооруженных Сил Франции, Германии или Великобритании в Украине, а о практической теме", – объяснил Огрызко.

Почему Украине необходимы гарантии безопасности

По словам экс-главы МИД, прежде всего нужно сосредоточиться на гарантиях безопасности для Украины. Без них все остальное – разговоры о будущем, которое может никогда не наступить.

Если у нас нет четких гарантий, что после завершения горячей фазы войны Украина будет в безопасности, то все то, что сегодня обсуждается, не имеет под собой теоретической основы,

– добавил он.

С другой стороны, возникает вопрос – как заставить диктатора Владимира Путина остановить агрессивную войну. На данный момент ответа нет, никто не отмечает, как этого можно достичь. Хотя, вернее сказать, что звучат намеки вроде "это может сделать Украина за счет своих территорий, уступок, отказа от членства в НАТО" и тому подобное.

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Однако, такие заявления являются абсолютным абсурдом. Демократический мир не может пойти на такой шаг, поскольку это станет приглашением Путину бить уже по ним. В этом контексте странными также выглядят планы команды Трампа о возможном постепенном снятии экономических санкций с России.

Подождите, а Россия уже рассчиталась за совершенные преступления? Возместила Украине сотни миллиардов долларов за то, что сделала с нашей экономикой? Рассчиталась за десятки тысяч убитых украинских граждан и понесла справедливое наказание? Нет, этого всего нет,

– подчеркнул Владимир Огрызко.

Поэтому союзники Украины могут говорить о чем угодно, но экс-глава МИД пока не видит никаких гарантий безопасности для Украины в разговорах партнеров.