Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, заметив, Трамп поддерживал оппозиционную риторику Белому дому, а Вэнс его поддерживал. Украина же получила поддержку от обеих партий и достигла своих целей.

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Как относиться к заявлениям политиков США

Сразу после встречи Трампа с Зеленским Вэнс заявил, что президент Украины должен был бы поблагодарить американцев за помощь.

По словам политолога, Украина всегда благодарит американцев за поддержку нашей страны. Ведь она сохранилась двухпартийная: и от демократов, и от республиканцев. Это всегда подчеркивают президент и украинские официальные дипломаты.

Заявление Вэнса является манипуляцией и попыткой выдать желаемое за действительное, якобы, Украина неблагодарна. Однако благодарны мы всегда,

– подчеркнул Буряченко.

Политолог пояснил, что есть также и другая сторона вопроса – Украине хотелось бы более решительных действий от своих ключевых партнеров, прежде всего США.

Во время визита в США Зеленский представил Джо Байдену план победы и подчеркнул, что если наша страна в зимний период не усилит свою формулу мира, тогда США потратят еще больше политических усилий и средств, чем могут потратить сейчас для достижения сильных позиций.

Мы действительно в ожидании, давайте дождемся "Рамштайн", чтобы увидеть, до конца ли понятна наша позиция. Нам нужны не только политические заявления Байдена, что Украина должна иметь справедливый мир, но и разрешение на удары вглубь России,

– отметил Буряченко.

Относительно заявления Трампа о Зеленском накануне их встречи, по мнению политолога, это просто технологическая история. Зеленский встретился с конгрессменами, сенаторами, кандидатами от обеих партий, а также с лидером демократов Камалой Харрис. Поэтому для баланса встреча с лидером республиканцев была важной.

Трамп просто хотел максимум извлечь из того, что он согласился на встречу с нашим президентом. Зеленский специально вылетел к нему в Нью-Йорк из Вашингтона на последнюю встречу в США, хотя планировалась она в Белом доме. Теперь Трамп этим может артикулировать своим избирателям, что финальная встреча была именно с ним,

– отметил Буряченко.

Он добавил, что лидер республиканцев не говорил о справедливом мире в Украине и о плане победы, который ему представил Зеленский. Зато разговаривал о своем видении окончания войны, о чем говорил и раньше.

Хотя Трамп и получил "галочку" о встрече, ему все равно выгодно держать оппозиционную риторику к Белому дому. Поэтому и потом выходит Вэнс и говорит о том, что должно принести плюсы в электоральную кампанию республиканцев,

– объяснил политолог.

В результате, Буряченко отметил, что таким заявлениям удивляться не стоит. Украина достигла своих целей в США и сохранила поддержку обеих партий.

Заметьте! Политолог Максим Джигун высказал мнение о том, что Трамп просто прибегает к маркетинговым ходам, которыми хорошо владеет. Он не мыслит категориями добра и зла, а лишь целесообразности и нецелесообразности.