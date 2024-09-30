Таку думку 24 Каналу висловив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зауваживши, Трамп продовжував опозиційну риторику Білому дому, а Венс його підтримував. Україна ж отримала підтримку від обох партій та досягла своїх цілей.

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Як ставитись до заяв політиків США

Одразу після зустрічі Трампа з Зеленським Венс заявив, що президент України мав би подякувати американцям за допомогу.

За словами політолога, Україна завжди дякує американцям за підтримку нашої країни. Адже вона збереглась двопартійна: і від демократів, і від республіканців. На цьому завжди наголошують президент та українські офіційні дипломати.

Заява Венса є маніпуляцією та намаганням видати бажане за дійсне, буцімто, Україна невдячна. Однак вдячні ми завжди,

– підкреслив Буряченко.

Політолог пояснив, що є також й інша сторона питання – Україні хотілось би більш рішучих дій від своїх ключових партнерів, перш за все США.

Під час візиту до США Зеленський представив Джо Байдену план перемоги та підкреслив, що якщо наша країна у зимовий період не посилить свою формулу миру, тоді США витратять ще більше політичних зусиль та коштів, ніж можуть витратити зараз для досягнення сильних позицій.

Ми дійсно в очікуванні, дочекаймось "Рамштайну", щоб побачити чи до кінця зрозуміла наша позиція. Нам потрібні не лише політичні заяви Байдена, що Україна має мати справедливий мир, а й дозвіл на удари вглиб Росії,

– зауважив Буряченко.

Щодо заяви Трампа про Зеленського напередодні їхньої зустрічі, на думку політолога, це просто технологічна історія. Зеленський зустрівся з конгресменами, сенаторами, кандидатами від обох партій, а також з лідером демократів Камалою Гарріс. Тому для балансу зустріч з лідером республіканців була важливою.

Трамп просто хотів максимум витягти з того, що він погодився на зустріч з нашим президентом. Зеленський спеціально вилетів до нього в Нью-Йорк з Вашингтону на останню зустріч в США, хоча планувалась вона у Білому домі. Тепер Трамп цим може артикулювати своїм виборцям, що фінальна зустріч була саме з ним,

– зазначив Буряченко.

Він додав, що лідер республіканців не говорив про справедливий мир в Україні та про план перемоги, який йому представив Зеленський. Натомість розмовляв про своє бачення закінчення війни, про що говорив і раніше.

Хоч Трамп і отримав "галочку" про зустріч, йому все одно вигідно тримати опозиційну риторику до Білого дому. Тому й потім виходить Венс та говорить про те, що має принести плюси в електоральну кампанію республіканців,

– пояснив політолог.

В результаті, Буряченко наголосив, що таким заявам дивуватись не варто. Україна досягла своїх цілей у США та зберегла підтримку обох партій.

Зауважте! Політолог Максим Джигун висловив думку про те, що Трамп просто вдається до маркетингових ходів, якими добре володіє. Він не мислить категоріями добра і зла, а лише доцільності та недоцільності.