Из-за своей провальной дипломатической политики Кремль очень быстро оказался среди стран-изгоев. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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У России нет дипломатии

Эксперт отметил, что сейчас происходит "классический пример того, как "пинками под зад" выгоняют российских дипломатов" из мира.

Они просто не дипломаты. Они шпионы и просто пропагандисты. Собственно, дипломатии у России нет, поэтому Лавров сейчас практикуется в другой сфере. Это действительно не шутка – дипломатическое ведомство перестало существовать. Достаточно посмотреть на "результаты" деятельности МИД,

– объяснил Яковенко.

По его словам, в этой ситуации нужно учитывать, что дипломатия – это способ устанавливать "хорошие отношения", а способ устанавливать "плохие отношения" – это армия.

"По Лаврову можно посмотреть на голосование в Генассамблее ООН, когда практически все страны поддержали осуждение России. Только такие "серьезные" и "важные" страны как КНДР, Сирия, Беларусь голосовали "против". Они или "в кармане" у Путина, или являются изгоями. Вот такой результат", – добавил обозреватель.

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По его мнению, Россия сегодня имеет испорченные отношения фактически со всеми странами Европы, Запада и странами СНГ.

"Нет никакого случая, когда дипломатия что-то решила в сегодняшней России. Путинская дипломатия просто отсутствует, потому что всех российских дипломатов гонят "плохой метлой" отовсюду – это нормальная реакция на дикое поведение. В России это не дипломатия, а деградация этой структуры, и это очевидно", – рассказал оппозиционер.

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Зачем "сохраняют" Лаврова

Яковенко убежден, что в путинской системе координат Лавров выполняет функции для внутреннего использования.

Наверное, какие-то важные функции есть у МИД в России. Я думаю, что Лавров нужен, но здесь важно понять до конца зачем. К тому же известно, что российские дипломатические миссии выполняли шпионские функции,

– резюмировал журналист.

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