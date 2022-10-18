Через свою провальну дипломатичну політику Кремль дуже швидко опинився поміж країн-ізгоїв. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.
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У Росії немає дипломатії
Експерт зазначив, що наразі відбувається "класичний приклад того, як "стусанами під зад" виганяють російських дипломатів" зі світу.
Вони просто не є дипломатами. Вони шпигуни й просто пропагандисти. Власне, дипломатії у Росії немає, тож пан Лавров зараз практикується в іншій сфері. Це справді не жарт – дипломатичне відомство перестало існувати. Достатньо подивитися на "результати" діяльності МЗС,
– пояснив Яковенко.
За його словами, у цій ситуації потрібно зважати на те, що дипломатія – це спосіб встановлювати "добрі стосунки", а спосіб встановлювати "погані стосунки" – це армія.
"Щодо Лаврова можна подивитися на голосування в Генасамблеї ООН, коли практично всі країни підтримали засудження Росії. Тільки такі "серйозні" та "важливі" країни як КНДР, Сирія, Білорусь голосували "проти". Вони або "в кишені" у Путіна, або є ізгоями. Ось такий результат", – додав оглядач.
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На його думку, Росія на сьогодні має зіпсовані взаємними фактично з усіма країнами Європи, Заходу та країнами СНД.
"Немає жодного випадку, коли дипломатія щось вирішила у сьогоднішній Росії. Путінська дипломатія просто відсутня, тому що всіх російських дипломатів женуть "поганою мітлою" звідусіль – це нормальна реакція на дику поведінку. У Росії це не дипломатія, а деградація цієї структури, і це очевидно", – розповів опозиціонер.
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Навіщо "зберігають" Лаврова
Яковенко переконаний, що у путінській системі координат Лавров виконує функції для внутрішнього користування.
Напевно, якісь важливі функції є у МЗС в Росії. Я думаю, що Лавров потрібний, але тут важливо зрозуміти до кінця навіщо. До того ж відомо, що російські дипломатичні місії виконували шпигунські функції,
– резюмував журналіст.
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Скандальні заяви Лаврова: що відомо
- 18 жовтня глава МЗС Росії Сєргєй Лавров заявив, що Москва не бачить сенсу у збереженні колишньої присутності на Заході. Він зазначив, що росіянам у країнах Заходу нібито "доводиться працювати у нелюдських умовах. Вони постійно під загрозою нападів, крім того, виникають проблеми на роботі".
- Також Лавров в інтерв'ю "Россия 1" заявив, що президент України Володимир Зеленський "може в будь-який момент передумати" і почати переговори із Росією. Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко наголосив, що зі всього сказаного в інтерв'ю на реагування заслуговують лише чергові "випади" на адресу президента України.
- Нещодавно міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров заявив, що Росія готова розпочати переговори з країнами Заходу, які стосуватимуться України. Він, схоже, здивований тим, що досі Москва не отримала щодо цього жодних серйозних пропозицій. Замість цього у Держдепі США назвали такі заяви "позерством".