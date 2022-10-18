Через свою провальну дипломатичну політику Кремль дуже швидко опинився поміж країн-ізгоїв. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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У Росії немає дипломатії

Експерт зазначив, що наразі відбувається "класичний приклад того, як "стусанами під зад" виганяють російських дипломатів" зі світу.

Вони просто не є дипломатами. Вони шпигуни й просто пропагандисти. Власне, дипломатії у Росії немає, тож пан Лавров зараз практикується в іншій сфері. Це справді не жарт – дипломатичне відомство перестало існувати. Достатньо подивитися на "результати" діяльності МЗС,

– пояснив Яковенко.

За його словами, у цій ситуації потрібно зважати на те, що дипломатія – це спосіб встановлювати "добрі стосунки", а спосіб встановлювати "погані стосунки" – це армія.

"Щодо Лаврова можна подивитися на голосування в Генасамблеї ООН, коли практично всі країни підтримали засудження Росії. Тільки такі "серйозні" та "важливі" країни як КНДР, Сирія, Білорусь голосували "проти". Вони або "в кишені" у Путіна, або є ізгоями. Ось такий результат", – додав оглядач.

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На його думку, Росія на сьогодні має зіпсовані взаємними фактично з усіма країнами Європи, Заходу та країнами СНД.

"Немає жодного випадку, коли дипломатія щось вирішила у сьогоднішній Росії. Путінська дипломатія просто відсутня, тому що всіх російських дипломатів женуть "поганою мітлою" звідусіль – це нормальна реакція на дику поведінку. У Росії це не дипломатія, а деградація цієї структури, і це очевидно", – розповів опозиціонер.

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Навіщо "зберігають" Лаврова

Яковенко переконаний, що у путінській системі координат Лавров виконує функції для внутрішнього користування.

Напевно, якісь важливі функції є у ​​МЗС в Росії. Я думаю, що Лавров потрібний, але тут важливо зрозуміти до кінця навіщо. До того ж відомо, що російські дипломатичні місії виконували шпигунські функції,

– резюмував журналіст.

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