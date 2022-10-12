Речник відомства Нед Прайс був вимушений освіжити російську пам'ять та знову нагадати, що перемовин про Україну без України не буде.

Важливо Зеленський пояснив, на який мир з Росією погодиться Україна й чи буде він тривалим

До того ж у США підкреслили, що з такою заявою Лавров виступив через кілька годин після чергового ракетного терору проти України.

Були уражені дитячі майданчики та школи, багатоквартирні будинки, дороги, мости, теплова інфраструктура. Я думаю, що коли ви берете до уваги цей контекст, він каже вам усе, що вам потрібно знати про російську позицію та позерство Росії. Ми розглядаємо це як позерство,

– сказав Прайс.

Довідка. Позерство – це поведінка позера, тобто людини, що намагається вразити інших своїм виглядом або поведінкою, і приймає для цього певну позу, поводиться нещиро, удаючи з себе кого-небудь.

Речник Держдепу США зауважив, що для Штатів слова Лаврова не є конструктивною те легітимною пропозицією. Натомість там зайвий раз нагадали про підтримку України в цій ситуації.

"Ми підтримуватимемо Україну, коли виникне цей стіл переговорів. Поки цього не станеться, нашим першочерговим завданням є надання Україні тієї допомоги, якої вона потребує, і ми продовжуватимемо це робити", — резюмував він.

Що цьому передувало

Москва сподівається, що ракетний терор проти мирного населення допоможе схилити Україну чи Захід до поступок. Днями міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров заявив, що Росія готова розпочати переговори з країнами Заходу, які стосуватимуться України. Він, схоже, здивований тим, що досі Москва не отримала щодо цього жодних серйозних пропозицій.

Також Лавров в інтерв'ю "Россия 1" заявив, що президент України Володимир Зеленський "може в будь-який момент передумати" і почати переговори із Росією.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко наголосив, що зі всього сказаного в інтерв'ю на реагування заслуговують лише чергові випади на адресу президента України.

Як не намагається російська верхівка, а зламати волю українського лідера не може. Біситься від своєї слабкості, тому і поширює нісенітниці про "вказівки" з Вашингтона та Лондона. Режим Путіна втратив свій шанс на переговори. З терористами переговори не ведуть. Це загальна світова практика,

– підкреслив Ніколенко.

Як вже зазначав Володимир Зеленський, Україна вестиме перемовини з Росією за іншого російського президента, а також очевидно – іншого міністра закордонних справ.

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