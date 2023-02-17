Лукашенко наобещал Путину все: теперь диктатор подает сигналы миру, что живой

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз сделал циничные заявления о войне в Украине. Он понимает, что российский диктатор Владимир Путин будет задавать ему вопрос, почему он не выполнил своих обещаний.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, жизнь Лукашенко "висит на волоске", поэтому этими заявлениями он показывал прессе, что жив.

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Лукашенко боится вопросов Путина

Недавно Лукашенко заявил: "Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси пока только в одном случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей". Кроме того, он возразил, что идет полномасштабная война, сказав, что якобы "Украина сама спровоцировала".

Шейтельман убежден, что такие заявления нелегитимный президент Беларуси сделал, потому что понимает: Путин будет задавать вопросы по поводу его обещаний. Политтехнолог отметил, что Лукашенко очень много наобещал российскому диктатору, чего не собирается выполнять.

Он обещал просто все: что его армия пойдет брать Львов, его танки будут идти. Но он ничего не выполняет и не собирается выполнять. Он съездит к Путину, затем ему придется готовиться к секретным переговорам с ЕС. Будет уже противоположный сценарий,

– считает он.

Михаил Шейтельман подчеркнул, что обычно Лукашенко пытается делать универсальные заявления, чтобы объяснять Путину по одному, а странам Запада – совсем другими словами.

Политтехнолог напомнил, что в разговоре с генеральным секретарем ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым белорусский диктатор сказал, что организация "должна определиться, потому что стоять в стороне от этой войны нельзя".

"Но он не сказал, как определиться. Путин спросит, а он ему скажет: "Определиться, что они с Россией". А на тайных переговорах с Западом он ответит: "Определиться, что против войны, против России", – заметил Шейтельман.

Шейтельман о циничных заявлениях Лукашенко: смотрите видео

Белорусский диктатор мог умереть в Абхазии

Заявления Лукашенко Шейтельман назвал "шоу на три часа". По его мнению, слова самопровозглашенного президента Беларуси имели двойное значение.

Первое. Лукашенко готовит тезисы, которые представит сегодня, 17 февраля, во время встречи с Путиным в подмосковной резиденции Ново-Огарево.

Второе. Нелегитимный глава Беларуси пытался показать, что он все-таки жив. По информации Шейтельмана, после визита Лукашенко в Сочи его вывезли в оккупированную Россией Абхазию.

Его вывезли в Абхазию, вряд ли добровольно. Даже на сайте президента Беларуси не было информации о том, что он приехал с визитом в Абхазию. К тому же Беларусь не признает Абхазию. Он мог там исчезнуть,

– рассказал политтехнолог.

Как говорит Шейтельман, тогда Лукашенко спас покойный министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Министр созвал послов западных стран, которые еще остались в государстве, на встречу с диктатором.

"Лукашенко не пришел. А послы западных стран знают, что он не опаздывает. Они ждали несколько часов, Макей просил не расходиться. За это время Лукашенко доставили на самолете в Минск. Они должны были показать, что он жив", – сказал он. .

Политтехнолог добавил: не знает, что происходило в Абхазии, но Лукашенко решил "засветиться" в западной прессе и убедиться, что с ним в России ничего не произойдет.

"После убийства Макея, я думаю, он понимает, что его жизнь висит на волоске", – отметил он.

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