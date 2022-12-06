Макрон сыплет неоднозначными заявлениями: чего боятся европейские политики

Президент Франции Эмануэль Макрон в очередной раз отметился странными заявлениями. Его риторика снова сводится к тому, что, мол, нужно прислушаться к беспокойствам Москвы и подумать о "гарантиях безопасности", которых просит Россия.

Хотя в определенный момент казалось, что Макрон уже прекратил так часто звонить Путину и пытаться сохранить ему и России лицо, стратегически в его понимании проблемы на самом деле ничего не менялось. Об этом 24 каналу рассказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко.

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Европа до сих пор зависит от России

По его словам, очевидно, что европейцы осознают проблему, которая может возникнуть вследствие того, что Россия, например, хлопнет дверью на глобальном рынке нефти и откажется продавать энергоносители странам, что поддерживают идею введения потолка цен на российскую нефть.

Кроме того, Макрон в контексте своей позиции относительно необходимости переговоров осознает, что продолжение войны – это и европейская проблема. Поскольку Европа, к сожалению, до сих пор сохраняет определенную энергетическую зависимость от России, время от времени она идет на такие неприемлемые заявления.

Почему переговоры невозможны

Но если эти переговоры не состоялись в начале полномасштабного вторжения, когда военная ситуация была не такой позитивной для Украины, как сейчас, то теперь говорить о них еще труднее.

Понятно, что Украина не примет никаких договоренностей, в которых не фигурирует полное восстановление территориальной целостности в границах 1991 года, включая Крым. Россия же не примет никаких договоренностей, в которых идет речь о том, что она вынуждена отказаться от Крыма.

"Из Донбасса они еще могут как-то гибридно уйти, сделать вид, что это какая-то очередная перегруппировка, как под Херсоном, и убежать. А в случае с Крымом сделать это так незаметно россиянам не удастся. Это будет громкая политическая пощечина по лицу Путина, и все это прекрасно понимают", – объяснил Божко.

А что с Турцией

Политолог добавил, что подобные заявления о переговорах, озвученные Турцией, преследуют также больше внутриполитические цели, ведь страна получает выгоду от того, что имеет доступ к дешевым российским энергоносителям. А в условиях огромных проблем с турецкой экономикой это создает для Турции довольно существенный фактор.

Вместе с тем такая ситуация принципиально не меняет ее внешнюю политику по поводу конфликта Турции с Россией в ряде регионов, прежде всего на Ближнем Востоке и на Кавказе. Там турецкая сторона, очевидно, недовольна тем, что Россия тормозит любой прогресс по установлению полноценного контроля Азербайджана над Нагорным Карабахом и подписанию армянско-азербайджанских соглашений, фиксирующих этот новый консенсус.

Поэтому выгоды, конечно, есть, но это стратегически не меняет политику Турции. Она будет продолжать предоставлять Украине вооружение, но параллельно еще и будет пользоваться определенными экономическими преимуществами от взаимодействия с Россией,

– заметил Божко.

Он добавил, что столь многовекторная, и, как часто кажется, непоследовательная политика, для Турции объективно выглядит прагматичной.

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