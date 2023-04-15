Во Франции уже начался президентский кастинг: откуда у Макрона антиамериканские настроения

После визита в Китай президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе нужно снизить зависимость от США. Почти все президенты имели антиамериканскую риторику. Макрон после завершения президентских полномочий не хочет уходить из политики, поэтому тоже иногда критикует Штаты.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил директор Института мировой политики Евгений Магда. По его словам, сейчас во французском обществе уже идет президентский кастинг.

Читайте также Несмотря на массовые протесты французов: Макрон таки подписал закон о пенсионной реформе

Известно, что на фоне падения рейтинга Макрона наибольшую популярность достигла Марин Ле Пен, которая известна своими пророссийскими взглядами. Недавно она заявила, что победа Украины "будет означать Третью мировую войну".

"У нее сейчас самый высокий рейтинг, но до следующих президентских выборов еще долго. Год назад начался второй срок Макрона. Поэтому думаю, что во французском политическом обществе сейчас будет активный кастинг на будущего президента", – отметил он.

Макрон не хочет оказаться на "политической пенсии"

Евгений Магда отметил, что почти все президенты Франции применяли инструмент "антиамериканизма", поэтому Макрон иногда позволяет себе критику Соединенных Штатов Америки.

Макрон не хочет оказаться на политической пенсии сразу после завершения президентских полномочий. Он ищет разные возможности. Иногда он критикует США, говорит о стратегической автономии Европы. Но для того, чтобы говорить об этом и поднимать тему вооруженных сил ЕС, нужно привлечь поддержку не менее двух стран,

– считает он.

Директор Института мировой политики привел примеры Германии и Польши. По его мнению, Польша активно наращивает свои вооруженные силы, но не будет поддерживать подобную инициативу Франции. Германия имеет проблемы с боеготовностью своей армии.

"Макрон играет в свою политическую игру. Он будет продолжать ее активно играть. Я думаю, у него не все будет получаться. Что бы ни говорили о стратегической автономии Европы, но фактор НАТО с чаши весов никто не сбрасывал", – добавил Магда.

Громкие заявления Макрона о США: коротко