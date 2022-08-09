Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил успешные действия украинских военных на Херсонском направлении. Он подтвердил, что Украина имеет целью деморализовать российскую армию.

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Невозможно представить, что Херсон останется в руках оккупантов

Подоляк уточнил, что война – это динамичный процесс. У россии достаточно ресурсов, чтобы попытаться переломить ход войны, ведь военные действия складываются для москвы откровенно неудачно. Поэтому враг концентрирует ударные группировки на тех или иных направлениях.

Безусловно, с точки зрения военного дела гораздо лучше говорить не о конкретных спецконтроперациях, а в целом о возможности деблокады. И мы об этом говорим: нам невозможно представить, что Херсон останется у оккупантов. Это принципиально,

– добавил Подоляк.

В Офисе Президента говорят, что освобождение Херсона важно, ведь это очень большой город, самый большой населенный пункт, который находится в российской оккупации. Конечно, кроме Донецка и Луганска.

Контрнаступление идет уже сегодня

Подоляк отметил, что контрнаступление идет постепенно уже сегодня. То, как воюют ВСУ, отличается от российских методов. москва ведь с людьми не считается.

Была ли это ИПСО? Безусловно, сегодня все публичные комментарии – это часть ИПСО. Нам нужно деморализовать российскую армию. Они должны понимать, что здесь постоянно будет территория огня, что их здесь будут сжигать. Это ключевое,

– заметил советник главы ОП.

ВСУ воюют креативно – то есть наносят максимальный ущерб тыловому обеспечению. Главная задача – обескровить и обессилить вражескую армию.

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Успешные действия ВСУ в Херсонской области: коротко

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