Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив на успішних діях українських військових на Херсонському напрямку. Він підтвердив, що Україна має на меті деморалізацію російської армії.

Варто прочитати Якщо ми залишимо росії хоча б щось на території України, це буде постійна війна, – ОП

Неможливо уявити, що Херсон залишиться в руках окупантів

Подоляк уточнив, що війна – це динамічний процес. росія має достатньо ресурсів, аби спробувати переламати хід війни, адже воєнні дії складаються для москви відверто невдало. Тому ворог концентрує ударні угруповання на тих чи інших напрямках.

Безумовно, з точки зору військової справи набагато краще говорити не про конкретні спецконтроперації, а в цілому про можливість деблокади. І ми про це говоримо: для нас неможливо уявити, що Херсон залишиться у окупантів. Це принципово,

– додав Подоляк.

В Офісі Президента кажуть, що звільнення Херсона – важливе, адже це дуже велике місто, найбільший населений пункт, який перебуває в російській окупації. Звісно – окрім Донецька та Луганська.

Контрнаступ йде вже сьогодні

Подоляк зауважив, що контрнаступ іде поступово вже сьогодні. Те, як воюють ЗСУ, відрізняється від російських методів. Адже москва з людьми не рахується.

Чи була це ІПСО? Безумовно, сьогодні всі публічні коментарі – це частина ІПСО. Нам потрібно деморалізувати російську армію. Вони повинні розуміти, що тут постійно буде територія вогню, що їх тут будуть спалювати. Це ключове,

– зауважив радник голови ОП.

ЗСУ воюють креативно – тобто завдають максимальних збитків тиловому забезпеченню. Головне завдання – знекровити та знесилити ворожу армію.

До теми До наступу холодів треба завдати росії суттєвої поразки, є конкретні сценарії, – ОП

Успішні дії ЗСУ на Херсонщині: коротко

ЗСУ знову влучно вдарили по двох мостах через Дніпро – Антонівському та Каховському.

У Херсоні росіяни влаштували "шоу" щодо розслідування – за участю слідчого комітету росії.

9 серпня ворог залишився без зенітно-гарматного комплексу "Панцир-С1", а також танків, гаубиць та живої сили.

Побоюючись атак ЗСУ, росіяни масово мінують населені пункти на Херсонщині.

В оперативному командуванні "Південь" зауважили, що окупанти вже не обстрілюють Миколаїв з С-300, бо їх знищили наші оборонці.

Дізнайтесь у відео, як ЗСУ контролюють всю логістику на Херсонщині: