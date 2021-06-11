Заявления об отставке еще нет, – нардеп из "Голоса" о выходе Притулы

Сергей Притула заявил в фейсбуке о том, что покидает "Голос". Однако пока нет доказательств серьезности такого намерения. В частности, у партии нет заявления об отставке.
Об этом нардеп из "Голоса" Андрей Осадчук сообщил в интервью в программе "Перекрестный допрос". Он отметил, что по состоянию на вечер 11 июня заявления нет.
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"Я вернулся из офиса 1,5 часа назад (11 июня в 18:30 – 24 канал), у нас было очередное заседание политсовета – заявления еще не было", – заверил Осадчук.
Он отметил, что Сергей Притула подробно ознакомлен с процедурой отставки. Но почему до сих пор нет заявления – неизвестно.
"У меня с ним (Притулой – 24 канал) близкого контакта нет. Я общался с ним на парламентских выборах, когда была киевская кампания. Я и никогда с ним не был знаком, поэтому контакта нет", – подытожил Осадчук.
"Перекрестный допрос" с Андреем Осадчуком: видео
Притула покидает "Голос": что известно
- О выходе из партии шоумен Сергей Притула заявил в фейсбуке еще 7 июня. Он отметил, что главная причина – руководство "Голоса", которое "отдалилось от начальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата".
- В то же время в политсиле обнародовали заявление о том, что причина "в личных амбициях" Притулы.
- Председатель фракции Ярослав Железняк предположил, что, вероятно, Притула хочет создать новую политсилу.