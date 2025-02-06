В Офисе Президента резко ответили на заявления о "разделении Украины"

В европейском политическом контексте оживились разговоры о "разделении Украины". В частности, подобными заявлениями отличился румын Джорджеску.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк озвучил 24 Каналу мнение, что такие заявления демонстрируют низкий уровень интеллекта отдельно взятых политиков.

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Российские "боты"

Подоляк рассказал, что Джорджеску – это не мифический кандидат, который влюбил в себя пол Румынии и тому подобное. Это технологический кандидат через ТикТок, на которого никто не обращал внимание, потому что другие дискуссии были. За ним стояло 2 российские компании, которые активно использовали механизмы социальных сетей, механизмы ТикТок.

Это, кстати, говорит о ненадлежащей оценке способности России работать через определенные технологические средства на территории Европы и влиять на избирательные процессы. Это кроме прямой или косвенной пропаганды, в которую Россия вкладывается,

– отметил советник главы Офиса Президента Украины.

По его словам, Россия понимает внутренние проблемы стран и масштабирует их. Так же и в Украине. Внутренние проблемы, которые триггерят общество и позволяют создавать конфликтности. Сейчас они использовали технологические возможности ТикТока, чтобы накрутить Джорджеску.

Природа странных заявлений

Советник главы Офиса Президента Украины добавил, что заявления о том, что на территории тех или иных стран раньше что-то существовало – настолько примитивно, что непонятно, как эти люди до сих пор считаются политиками. Есть очень простые юридические моменты, как вот зафиксированные суверенные границы стран.

"Страны образуются постоянно. Распался СССР в 1991 году, возникло определенное количество дополнительных стран. Они зашли в ООН, как полноценные суверенные государства, где есть демаркированные границы, юридические субъектности и тому подобное. Так же распалась Югославия, признанные страны в Африке и тому подобное", – отметил Подоляк.

Как он отметил, загадка, как можно говорить о том, что было 500 лет назад. Тогда вопрос, а где была Россия 500 лет назад, где была Румыния, Австрия, Венгрия, Речь Посполитая, Великое Княжество Литовское. Тогда были такие государственные образования, и говорить в 2025 году о несуществовании стран 50 лет назад – это поток инфантильности.