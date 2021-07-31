Заявления окружения президента перед встречей с Байденом вредят ему и государству,– Инна Костыря

Заявления отдельных представителей окружения Президента Украины перед такими важными глобальными встречами, как встреча с президентом США Джо Байденом – это просто катастрофа и значительный ущерб государственным интересам. Об этом в эфире одного из украинских каналов заявила доктор политических наук Инна Костыря.

По ее словам, лучше, чтобы отдельных политиков не делегировали на эфиры телеканалов, где они выражают свои собственные "мысли", которые наносят значительный ущерб государству. Особенно в контексте такой важной и ожидаемой поездки Президента Украины в США.

То, что многие политики с орбиты президента вредят ему – это уже доказанный факт,

– отметила Костыря.

Она убеждена, что непрофессиональным политикам, которые недавно приобщились к политической сфере, лучше не оценивать и не комментировать то, что и как нужно было делать в то время, когда Украина обрела независимость. Тогда они либо только родились, либо же были очень маленькими и не знают о том, что на самом деле происходило.

Напомним, что ранее на этой неделе лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в эфире одного из телеканалов, что встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена пройдет на повышенных тонах из-за "Северного потока-2".

Также он сказал, что большой ошибкой было избавляться от ядерного оружия, потому что Украина могла бы шантажировать весь мир и получать деньги на обслуживание.