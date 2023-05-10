Пригожина уже давно должны были убить, – Пионтковский допустил цель заявлений руководителя "Вагнера"
Накануне глава ЧВК "Вагнера" записал гневный видеоролик, в котором в очередной раз обвинил российское военно-политическое командование в измене. Более того, он говорил о каком-то "счастливом дедушке, который может оказаться полным му****м".
Конечно, россияне, обсуждающие это уже второй день, подумали на Владимира Путина. Так, Пригожин решил успокоить страсти, объяснив, что он имел в виду Валерия Герасимова. Но это не важно. Важно, что он повышает ставки в противостоянии с Кремлем. Об этом 24 Каналу сказал российский публицист из США Андрей Пионтковский.
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Главный посыл Пригожина: "Я героически сражаюсь, почти взял Бахмут, но мне помешали предатели в Генштабе, минобороны и на Рублевке". "Этот нарратив, как лесной пожар, захватывает всю патриотическую часть российского общества. По сути это ситуация военного бунта", – отмечает Пионтковский.
В обращении 9 мая Пригожин сообщил, что минобороны пригрозило обвинить его в госизмене, если он покинет Бахмут. В ответ он обвинил в государственной измене Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, а косвенно – и самого главнокомандующего.
"Это очень серьезная ситуация. Прекрасная морально-политическая обстановка в российских войсках в преддверии украинского наступления", – заверил публицист.
Пионтковский о том, что ждет Пригожина: смотрите видео
Что ждет Пригожина
По всем законам существования фашистского государства, которым является Россия, его должны убить. Это должно было случиться давно. Безусловно, этого требовали Шойгу и Герасимов.
Он год их обвинял в измене, требовал снять погоны, босиком на фронт и так далее. Откуда он явился? Путин спустил с цепи этих двух псов – Пригожина и Кадырова,
– подчеркнул Пионтковский.
Характерно, что Кадыров уже ушел в тень. Это произошло в марте прошлого года после поражения под Киевом, Сумами и Черниговом.
"Классическая проблема для фашистского государства: кто виноват в военных поражение – Фюрер или бездарные генералы? Путин их спустил доказывать, что бездарные генералы", – говорит российский публицист из США.
А сейчас он потерял над ними контроль. Пригожин вошел во вкус и уже причисляет главнокомандующего в этот список предателей и бездарностей.
Общеизвестно, что у минобороны есть знаменитый спецназ, который мог ликвидировать Пригожина. Но они опасались, потому что не получили сигнала от Путина.
Сейчас он атакует самого Путина. Выходит, Пригожин слишком уверен в своих силах,
– считает публицист.
Он акцентирует, что абсолютно все военные вражеского государства считают Шойгу и Герасимова мерзавцами, которые разворовали российскую армию и губят ее своим руководством.
Может ли Пригожин возглавить революцию
Скорее всего, Пригожин отдает себе отчет, что его и наемников ППК "Вагнера" в Бахмуте уничтожат. Однажды может наступить момент, считает публицист, когда глава вагнеровцев покинет Украину и пойдет на Кремль. Это произойдет после первого же большого успеха ВСУ во время контрнаступления. Правда, если к тому времени Пригожин будет жив.
Он на это рассчитывает. Собственно, вся его риторика последних месяцев касается не войны в Украине, а борьбы за власть в поствоенной, постпутинской России.
– отмечает публицист из США.
Он понимает, что война проиграна. Каждый день он убивает в сознание масс очень простой тезис: "Мы героически сражались, но были преданы наверху, нам пришлось отступить, давайте займемся расправой над предателями и олигархами на Рублевке".
Пригожин сознательно играет в поражение России. Поэтому психологически очень важно нанести мощный удар в первые дни наступления,
– убежден Андрей Пионтковский.
В этот момент то настроение, которое подготовил Пригожин, окончательно охватит всю армию. Момент для Пригожина будет идеален. "Или его убьют до этого момента, или он выступит по этому сценарию", – резюмировал публицист.
Враг отступил на 2 километра
- Бахмутское направление остается самым горячим участком фронта. ВСУ продолжают давать достойный отпор врагу.
- Как сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, на отдельных участках Бахмутского направления захватчики отступили на 2 километра.
- Сырский добавил, что грамотное проведение оборонной операции истощило наемников ППК "Вагнера". Их пришлось заменить плохо подготовленными подразделениями регулярной русской армии. В результате они потерпели поражение и отступили.