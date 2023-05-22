Об этом 24 Каналу рассказал майор 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин. Он опроверг заявления Евгения Пригожина о бегстве отдельных бригад российской регулярной армии из Бахмута, также как и намерение главаря ЧВК "Вагнера" увести "на отдых" своих боевиков.

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Оккупанты проигрывают

Жорин отметил, что за последнюю неделю во время продвижения ВСУ в плен попали: представители 72-й и 57-й бригад российской армии, мобилизованные из "ЛНР", добровольцы из России, представители формирования "Шторм Z" и в частности вагнеровцы. Все они находились на позициях и воевали против украинских сил.

И всех их мы выбивали с этих позиций и продвигались вперед,

– подчеркнул майор.

Максим Жорин прокомментировал заявления Пригожина по ситуации в Бахмуте: смотрите видео

Против ВСУ в Бахмуте стоят не только регулярные части российской армии, а в частности ЧПК "Вагнера". И все они сейчас несут поражение.

Именно поэтому Пригожин хотел заявить, что вагнеровцы "все захватили в Бахмуте" и им пора оттуда сниматься. Ведь он понимает, что в ближайшее время в городе врагу будет очень сложно.

"Пригожин понимает неизбежность поражения на Бахмутском направлении, и ему очень хочется поскорее оттуда сбежать. Тогда поражение получат не вагнеровцы, а российская армия", - отметил военнослужащий.

Важно! Евгений Пригожин подчеркивал, что в Бахмуте под натиском украинских сил отступает не его ЧВК "Вагнера", а именно регулярная российская армия, которая просто сбегает с поля боя. Теперь он заявил, что его миссия выполнена и что он будет выводить свои войска из Бахмута. А на их позиции придут подразделения минобороны России.

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