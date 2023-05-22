Сейчас враг наступает на нескольких направлениях. Где продолжаются самые ожесточенные бои, в эфире национального телемарафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, пишет 24 Канал.
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Эпицентр боев остается на Востоке Украины
Маляр отметила, что эпицентр боев – на Востоке нашего государства. Уже несколько месяцев российские захватчики там наступают.
В то же время, заместитель министра отметила, что враг не отказался от своей основной цели – захватить всю Украину. Однако из-за того, что бойцам Путина это не удалось, сейчас они пытаются двигаться по определенным фрагментам.
То есть первый их участок – это Восток. Они хотят выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Собственно, сейчас самые ожесточенные бои – Марьинка, Авдеевка и Бахмутское направление. Больше сил враг стягивает именно на Бахмутское направление,
– подчеркнула Анна Маляр.
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Что происходит в Бахмуте: последние новости
- Маляр отметила, что Силы обороны продолжают контролировать часть инфраструктурных, промышленных объектов, а также частный сектор в юго-западном районе города – район "Самолет".
- Оккупанты проводят зачистку тех территорий Бахмута, которые им удалось захватить. В частности, ищут, не остались ли там вдруг наши диверсионные группы.
- Аналитики ISW отметили, что российские оккупационные войска потеряли часть территорий вокруг Бахмута. Украинские защитники возобновили тактическую инициативу. Более того, продвижение наших воинов может привести к окружению боевиков ЧВК "Вагнера" в Бахмуте.
- Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ взяли Бахмут в полуокружение.