Наразі ворог наступає на декількох напрямках. Де тривають найзапекліші бої, в ефірі національного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пише 24 Канал.
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Епіцентр боїв залишається на Сході України
Маляр зауважила, що епіцентр боїв – на Сході нашої держави. Уже декілька місяців російські загарбники там наступають.
Водночас заступниця міністра зауважила, що ворог не відмовився від своєї основної мети – захопити всю Україну. Однак, через те, що бійцям Путіна це не вдалося, зараз вони намагаються рухатися певними фрагментами.
Тобто перша їхня ділянка – це Схід. Вони хочуть вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Власне, зараз найзапекліші бої – Мар'їнка, Авдіївка і Бахмутський напрямок. Найбільше сил ворог стягує саме на Бахмутський напрямок,
– наголосила Ганна Маляр.
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Що відбувається в Бахмуті: останні новини
- Маляр зазначила, що Сили оборони продовжують контролювати частину інфраструктурних, промислових об'єктів, а також приватний сектор у південно-західному районі міста – район "Літак".
- Окупанти проводять зачистку тих територій Бахмута, які їм вдалося захопити. Зокрема, загарбники шукають, чи не залишилися там раптом наші диверсійні групи.
- Аналітики ISW зазначили, що російські окупаційні війська втратили частину територій навколо Бахмута. Українські оборонці відновили тактичну ініціативу. Ба більше, просування наших воїнів може призвести до оточення бойовиків ПВК "Вагнера" у Бахмуті.
- Напередодні у Міноборони повідомили, що ЗСУ взяли Бахмут в напівоточення.