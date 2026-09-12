В ЕС отреагировали на заявления Путина о готовности к миру

Заявление Владимира Путина о готовности России к переговорам о прекращении войны "не стоит и полкопейки". Атаки на Украину гораздо красноречивее демонстрируют истинные намерения Кремля.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в социальной сети "Х".

Как в ЕС прокомментировали заявления Путина о мире?

По словам Будриса, разговорами о мире Кремль пытается достичь лишь одной цели – избежать новых санкций.

Дипломат напомнил, что Россия продолжает безжалостно атаковать Украину, несмотря на миролюбивые заявления.

Будрис подчеркнул, что агрессора нужно сдерживать силой. Он призвал продолжать поставки оружия Украине и ужесточать санкции против России и ее союзников.

Украина переживает чрезвычайно сложное время, но она не одна и никогда не будет одна. Литва и другие международные партнеры поддерживали Украину и будут продолжать это делать столько, сколько потребуется для победы Украины над агрессором,

– заверил министр.

Напомним, что российское руководство продолжает блокировать любые реальные мирные инициативы по прекращению войны.

На предложение Владимира Зеленского встретиться с Путиным на саммите "Большой двадцатки" в декабре 2026 года в Кремле ответили насмешливо. Украинского президента пригласили в российскую столицу. Мол, пусть приезжает к ногам Путина, если очень хочет с ним увидеться.

Глава МИД Сергей Лавров публично заявил, что Москва не будет прекращать боевые действия во время возможных переговоров с Киевом.