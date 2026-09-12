Таку думку висловив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс у соцмережі "Х".

Як у ЄС прокоментували заяви Путіна про мир?

За словами Будріса, балачками про мир Кремль намагається досягти лише однієї цілі – уникнути нових санкцій.

Дипломат нагадав, що Росія продовжує нещадно атакувати Україну, попри миролюбні заяви.

Будріс наголосив, що агресора потрібно стримувати силою. Він закликав продовжувати постачання зброї Україні та посилювати санкції проти Росії та її спільників.

Україна переживає надзвичайно складний час, але вона не сама та ніколи не буде сама. Литва та інші міжнародні партнери підтримували Україну й продовжуватимуть це робити стільки, скільки буде потрібно для перемоги України над агресором,

– запевнив міністр.

Нагадаємо, що російське керівництво продовжує блокувати будь-які реальні мирні ініціативи щодо припинення війни.

На пропозицію Володимира Зеленського зустрітися з Путіним на саміті "Великої двадцятки" у грудні 2026 року у Кремлі відповіли глузливо. Українського президента запросили до російської столиці. Мовляв, нехай приїздить до ніг Путіна, якщо дуже хоче з ним побачитися.

Глава МЗС Сергій Лавров публічно заявив, що Москва не зупинятиме бойові дії під час можливих переговорів з Києвом.