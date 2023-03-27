Эти заявления для 24 Канала проанализировал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Путин делает такие вбросы для того, чтобы страны Запада перестали помогать Украине.

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"Путин начал очередную информационную операцию, чтобы помешать нашему сопротивлению и постараться в очередной раз убедить Запад, что нет смысла помогать Украине. Это бесконечные волны не столько против нас, сколько против наших партнеров, чтобы они перестали нас поддерживать", – отметил он.

Путин истерит, что Запад "не должен предоставлять Украине оружие"

Жданов отметил: 25 марта Путин на пропагандистском канале заявил, что "Запад не может поддерживать поставки оружия Украине". Диктатор аргументировал это тем, что якобы "ВСУ тратят до 5 тысяч снарядов в день, а США производят только 14 – 15 тысяч ежемесячно".

Военный эксперт подчеркнул, что это обычная манипуляция Путина. США снабжают Украину боеприпасами не с конвейера, а запасами, которые лежат на складах. С одной стороны, армия применяет боеприпасы со склада, а с другой – промышленность его наполняет.

Армия может тратить сегодня больше, а завтра – меньше. А промышленность работает стабильно. Как только армия уменьшает расходы, склад сразу начинает наполняться. Армия увеличивает расходы – склад начинает опорожняться. Но не бывает такого, что все кончается,

– отметил он.

Также Олег Жданов подчеркнул, что Украина получает снаряды не только от Соединенных Штатов.

Жданов о заявлениях Путина: смотрите видео

К концу года Россия хочет построить 1600 новых танков

Путин объявил, что "до конца 2023 года Россия построит более 1600 новых танков", и добавил: "В России будет в 3 раза больше танков, чем у Украины".

Жданов выразил сомнения в этом, ведь вся военная промышленность России направлена на частичную модернизацию и попытки восстановить техническое состояние старых танков.

"Появилось сообщение, что в России заметили перемещение БТР-40 в достаточно большом количестве и на военных эшелонах. ЗИС-6 снимаются с хранения. Также ЗиЛ-157, на которых стоят системы БМ-13, БТР-40 тоже на базе ЗиЛ-157 снимается с хранения", – сказал он.

Военный эксперт убежден, что изготовление 1 600 танков превышает боевые возможности России. Это было бы возможно, если были бы поставки, например, французских прицепов или немецкого оборудования для двигателей, как это было раньше. Сейчас этого нет.

По количеству потерь боевой состав русской армии закончился. В России 3 500 тысяч танков было до начала вторжения России в Украину. Это неисправных, ожидающих ремонта, модернизированных и так далее. Сейчас Россия теряет от 7 до 15 единиц в день,

– добавил Жданов.

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