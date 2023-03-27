Ці заяви для 24 Каналу проаналізував військовий експерт Олег Жданов. За його словами, Путін робить такі вкиди для того, щоб країни Заходу перестали допомагати Україні.
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"Путін почав чергову інформаційну операцію, щоб завадити нашому спротиву і постаратися у черговий раз переконати Захід, що нема сенсу допомагати Україні. Це нескінченні хвилі не так проти нас, стільки проти наших партнерів, щоб вони перестали нас підтримувати", – зауважив він.
Путін істерить, що Захід "не повинен надавати Україні зброю"
Жданов зазначив: 25 березня Путін на пропагандистському каналі заявив, що "Захід не може підтримувати постачання зброї Україні". Диктатор аргументував це тим, що буцімто "ЗСУ витрачають до 5 тисяч снарядів на день, а США виготовляють лише 14 – 15 тисяч щомісяця".
Військовий експерт наголосив, що це звичайна маніпуляція Путіна. США постачають Україні боєприпаси не з конвеєра, а запаси, які лежать на складах. З одного боку, армія застосовує боєприпаси зі складу, а з іншого – промисловість його наповнює.
Армія може витрачати сьогодні більше, а завтра – менше. А промисловість працює стабільно. Як тільки армія зменшує витрати, то склад одразу починає наповнюватись. Армія збільшує витрати – склад починає спорожнюватись. Але не буває такого, що все закінчується,
– відзначив він.
Також Олег Жданов підкреслив, що Україна отримує снаряди не тільки від Сполучених Штатів.
Жданов про заяви Путіна: дивіться відео
До кінця року Росія хоче побудувати 1 600 нових танків
Путін оголосив, що "до кінця 2023 року Росія побудує понад 1 600 нових танків", та додав: "У Росії буде у 3 рази більше танків, ніж в України".
Жданов висловив сумніви щодо цього, адже вся військова промисловість Росії спрямована на часткову модернізацію та спроби відновити технічний стан старих танків.
"З’явилось повідомлення, що у Росії помітили переміщення БТР-40 у доволі великій кількості та на військових ешелонах. ЗІС-6 знімаються зі зберігання. Також ЗіЛ-157, на яких стоять системи БМ-13, БТР-40 теж на базі ЗіЛ-157 знімається зі зберігання", – сказав він.
Військовий експерт переконаний, що виготовлення 1 600 танків перевищує бойові можливості Росії. Це було б можливо, якби були поставки, наприклад, французьких причепів або німецького обладнання для двигунів, як це було раніше. Зараз цього нема.
За кількістю втрат бойовий склад російської армії закінчився. У Росії 3 500 тисячі танків було до початку вторгнення Росії в Україну. Це несправних, тих, що очікують ремонту, модернізованих тощо. Зараз Росія втрачає від 7 до 15 одиниць щодня,
– додав Жданов.
Російська пропаганда: останні новини
- У Росії не тямлять себе від люті від військової, фінансової та гуманітарної підтримки України з боку Великої Британії. Кремлю допікає те, що Британія є одним з лідерів щодо підтримки України в боротьбі з російською агресією. Воєнний злочинець, генерал-лейтенант збройних сил Росії Андрєй Гурульов вимагає знищення Великої Британії. Відповідну думку він висловив на пропагандистському шоу Ольгі Скабєєвої.
- Минулого тижня Верховна Рада погодила призначення міністром освіти і науки України воїна та науковця Оксена Лісового. Через це у російських пропагандистів "запалало". Вони шоковані, що міністром в Україні став воїн. Їх дратує навіть ім'я Оксен.
- Російська пропаганда готує ІПСО, буцімто в Україні зашкалюють ціни на продукти, а тому потрібно скоріше "здаватися Росії, бо там все дешевше".