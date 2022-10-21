Заявления российского военного командования и кремлевских пропагандистов об уходе из Херсона "логичны", но вызывают настороженность. Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.
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Эксперт отметил, что, на первый взгляд, слова Суровикина о "непростых решениях" выглядят как предупреждение об отступлении.
Суровикин, в отличие от своих предшественников, которые были "ноунеймами", официально вышел и прочитал текст по этому поводу. Такие новости обнадеживающие и очень радуют, но в то же время нужно быть очень осторожными в оценке этой истории, потому что настораживает то, когда россияне заранее готовят свой уход.
– объяснил обозреватель.
Почему в России намекают на уход из Херсона: смотрите видео
По его словам, в этой ситуации все-таки нужно ждать от россиян провокаций: подрыва дамбы или плотины, минирования мостов, обстрела эвакуированных людей, которые могут выдать потом за действия Украины.
"Мы сейчас с вами фантазируем о самых реальных вариантах, но в случае России они все могут быть. Оккупанты также могут обстрелять людей, как это было в Запорожской области. Тогда было много погибших и россияне обвинили во всей Украине. Российские адепты войны также говорят, что будут отступать, но это тоже очень смущает", – резюмировал Ступак.
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Резонансные заявления Суровикина: что известно
- Глава Кремля Владимир Путин недавно назначил нового руководителя "спецоперации" в Украине. Российские войска возглавил генерал Сергей Суровикин, более известный как "сирийский мясник". После его вступления в должность государство-агрессор провело массированную ракетную атаку против Украины. Это "фирменный стиль" Суровикина, благодаря которому он и занял свой пост.
- В то же время Суровикин внезапно заговорил о "дружбе" украинцев и россиян. "Сирийский мясник" цинично заявил, что хочет, чтобы Украина была дружественной России, которая ежедневно убивает десятки мирных украинцев.
- Также он заявил, что россияне будут действовать "осознанно и своевременно, не исключая вероятность принятия наиболее непростых решений". Суровикин намекнул на "непростые решения" по Херсону, к которому приближаются украинские воины. Вероятно, Россия готовится к еще одному "жесту доброй воли".