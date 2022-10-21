Заяви російського військового командування та кремлівських пропагандистів про відхід з Херсона є "логічними", але викликають настороженість. Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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Експерт зазначив, що, на перший погляд, слова Суровікіна про "непрості рішення" виглядають як попередження про відступ.

Суровікін, на відміну від своїх попередників, які були "ноунеймами", офіційно вийшов і прочитав текст щодо цього. Такі новини обнадійливі та дуже тішать, але водночас потрібно бути дуже обережними в оцінці цієї історії, тому що насторожує те, коли росіяни заздалегідь готують свій відхід,

– пояснив оглядач.

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За його словами, у цій ситуації все-таки потрібно чекати від росіян провокацій: підриву дамби або греблі, мінування мостів, обстрілу евакуйованих людей, що можуть видати потім за дії України.

"Ми зараз з вами фантазуємо про найреальніші варіанти, але у випадку Росії вони всі можуть бути. Окупанти також можуть обстріляти людей, як це було у Запорізькій області. Тоді було багато загиблих і росіяни звинуватили у всьому Україну. Російські адепти війни також говорять, що будуть відступати, але це також дуже бентежить", – резюмував Ступак.

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