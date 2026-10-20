"Россия – это большая машина": Трамп выступил с рядом угроз в адрес Украины и не забыл похвалить Кремль

Дональд Трамп продолжает делать возмутительные заявления в отношении Украины и всячески восхвалять Россию. Кроме того, он продолжает утверждать, что Киев не хочет мира.

Эти и другие заявления он сделал в Белом доме 20 октября.

Что сказал Трамп