У бойцов нет иллюзий, что Трамп может мгновенно урегулировать ситуацию, и что Россия сразу отступит, а война завершится. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, подчеркнув, что военные продолжают выполнять свои обязанности, несмотря на политические прогнозы.

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Как украинские военные реагируют на заявления Трампа

Боец Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины поделился своими мыслями относительно того, как украинские военные воспринимают возможные изменения в политике США после избрания Дональда Трампа.

Он отметил, что на стадии предвыборной кампании многие, в том числе и военнослужащие, спрашивали о возможных сценариях в случае победы Трампа. Однако боец подчеркивает, что преждевременно делать выводы было бы бессмысленно, пока не будет конкретных предложений.

Украина, по словам военного, имеет четкий План победы, изложенный Владимиром Зеленским, и уже сейчас некоторые из его положений можно найти в заявках представителей американской администрации.

Также важным моментом является совместная работа над разработкой украинских ресурсов, в частности редкоземельных металлов, что может стать значительным шагом вперед в сотрудничестве между Украиной и США.

Отметим, Трамп хочет обменять редкоземельные металлы на уже оказанную помощь Украине. Президент Украины считает, что такая сделка может быть вполне справедливой может быть вполне справедливой.

Обратите внимание! По оценке Forbes за 2023 год, совокупная стоимость полезных ископаемых в Украине достигает до 15 триллионов долларов. При этом более 70% общей суммы приходятся на три области – Донецкую, Днепропетровскую и Луганскую.

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Чего ожидают наши бойцы

Несмотря на все прогнозы и анализы, Силы обороны остаются сосредоточенными на главной задаче – защите суверенитета и независимости Украины. Они продолжают выполнять возложенные на них задачи, оказывая отпор российской агрессии.

Наша работа не прекращается, и мы продолжаем бороться за нашу независимость,

– отметил боец.

В то же время бойцы надеются на дальнейшую поддержку партнеров, в частности США, и имеют реалистичное понимание того, что война не завершится сразу после любого политического заявления.

"Если кто-то думает, что есть надежда на то, что сейчас американский президент или любой другой западный политик все урегулирует таким образом, что Россия сразу отступит и война прекратится, то таких иллюзий нет", – отметил Александр Мусиенко.