"Я не диктатор": Зеленский ответил на обвинения Трампа

Президент Украины прокомментировал заявления о возможном влиянии российских нарративов на переговорный процесс, а также то, что Трамп называл его "диктатором". Он подчеркнул, что Украина ожидает от партнеров сосредоточенности на сдерживании агрессора, а не на уступках ему.

Президент Украины Владимир Зеленский в комментарии для BBC ответил на вопросы относительно переговорного процесса и заявлений о возможном влиянии российских нарративов.

Смотрите также Европа может помочь перевести армию с мобилизации на контракты, – Зеленский

Что ответил Зеленский на заявления Трампа?

Президент также отреагировал на неоднозначные заявления американского президента о том, что он якобы является "диктатором" или "начал войну".

Я не диктатор и я не начинал войну,

– сказал он.

Журналисты также поинтересовались визитами переговорщика Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву и риском того, что США могут воспринять российскую позицию.

По моему мнению, они должны остановить россиян, а не пытаться им угодить, потому что они все равно соврут,

– подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что контакты происходят с обеими сторонами, а также подчеркнул, что имеет значительное количество общения с Трампом.

Глава государства также отметил, что Кремль руководствуется исключительно собственными интересами, поэтому любые попытки умиротворения агрессора, по его мнению, не дадут результата.

Какие еще заявления прозвучали от Зеленского?