"Я не диктатор": Зеленский ответил на обвинения Трампа
- Президент Зеленский заявил, что Украина ожидает от партнеров сдерживания агрессора, а не уступок ему, комментируя возможное влияние российских нарративов на переговоры.
- Зеленский отверг заявления о том, что он является "диктатором" или "начал войну", и подчеркнул, что Кремль действует из собственных интересов, а не для мира.
Президент Украины прокомментировал заявления о возможном влиянии российских нарративов на переговорный процесс, а также то, что Трамп называл его "диктатором". Он подчеркнул, что Украина ожидает от партнеров сосредоточенности на сдерживании агрессора, а не на уступках ему.
Президент Украины Владимир Зеленский в комментарии для BBC ответил на вопросы относительно переговорного процесса и заявлений о возможном влиянии российских нарративов.
Что ответил Зеленский на заявления Трампа?
Президент также отреагировал на неоднозначные заявления американского президента о том, что он якобы является "диктатором" или "начал войну".
Я не диктатор и я не начинал войну,
– сказал он.
Журналисты также поинтересовались визитами переговорщика Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву и риском того, что США могут воспринять российскую позицию.
По моему мнению, они должны остановить россиян, а не пытаться им угодить, потому что они все равно соврут,
– подчеркнул президент.
Зеленский отметил, что контакты происходят с обеими сторонами, а также подчеркнул, что имеет значительное количество общения с Трампом.
Глава государства также отметил, что Кремль руководствуется исключительно собственными интересами, поэтому любые попытки умиротворения агрессора, по его мнению, не дадут результата.
Какие еще заявления прозвучали от Зеленского?
Президент Зеленский заявил, что Европа может помочь Украине и создать контрактную армию путем финансирования. Зеленский отметил, что Украине нужно больше оружия и поддержки, поскольку она не имеет паритета с Россией, и призвал Европу помочь в переводе армии на контрактную основу.
Президент Украины сказал, что Путин уже начал Третью мировую войну, напав на Украину. Зеленский отметил необходимость военного и экономического давления на Россию и отверг идею уступок территориями для достижения мира.
Владимир Зеленский отказывается от территориальных уступок России, поскольку не верит, что это остановит военные действия Кремля. Зеленский подчеркивает, что победа Украины – это сохранение независимости и возвращение границ 1991 года.