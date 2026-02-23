Президент України Володимир Зеленський у коментарі для BBC відповів на запитання щодо переговорного процесу та заяв про можливий вплив російських наративів.
Що відповів Зеленський на заяви Трампа?
Президент також відреагував на неоднозначні заяви американського президента про те, що він нібито є "диктатором" або "розпочав війну".
Я не диктатор і я не починав війну,
– сказав він.
Журналісти також поцікавилися візитами переговорника Дональда Трампа Стіва Віткоффа до Москви та ризиком того, що США можуть сприйняти російську позицію.
На мою думку, вони повинні зупинити росіян, а не намагатися їм догодити, бо вони все одно збрешуть,
– наголосив президент.
Зеленський зазначив, що контакти відбуваються з обома сторонами, а також підкреслив, що має достатньо спілкування з Трампом.
Глава держави також наголосив, що Кремль керується виключно власними інтересами, тому будь-які спроби умиротворення агресора, на його думку, не дадуть результату.
Які ще заяви пролунали від Зеленського?
Президент Зеленський заявив, що Європа може допомогти Україні створити контрактну армію шляхом фінансування. Зеленський відзначив, що Україні потрібно більше зброї та підтримки, оскільки вона не має паритету з Росією, і закликав Європу допомогти у переведенні армії на контрактну основу.
Президент України сказав, що Путін уже розпочав Третю світову війну, напавши на Україну. Зеленський наголосив на необхідності військового та економічного тиску на Росію та відкинув ідею поступок територіями для досягнення миру.
Володимир Зеленський відмовляється від територіальних поступок Росії, оскільки не вірить, що це зупинить військові дії Кремля. Зеленський підкреслює, що перемога України – це збереження незалежності та повернення кордонів 1991 року.