Сила несогласия: политический деятель из США объяснил заявления Трампа по Зеленскому

Трамп назвал Зеленского "скромным успешным комиком" и "диктатором без выборов", отметив, что якобы рейтинг украинского президента среди населения составляет 4%. Лидер США также заявил, что Зеленский "играл Байденом, как на скрипке".

Политический деятель из США Юрий Рашкин в разговоре с 24 Каналом отметил, что есть определенный урок, который надо выучить у самого Трампа. Он заключается в том, что когда человек не соглашается на то, что ему не нравится, в этом его сила.

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Украина показывает, что сама решает свою судьбу

Именно так сейчас действует украинская сторона. Например, по поводу соглашения о добыче редкоземельных металлов Украины, которую Зеленский не подписал и из-за чего Трамп возмутился. Это касается и переговоров, Украина готова к ним, но требует гарантий безопасности, чтобы после подписания мирного соглашения Россия не напала на нее снова.

Украине, по словам политического деятеля из США, надо понять, что когда она отказывается быть частью плохой сделки, то в этом есть ее сила, потому что она показывает, что контролирует свою судьбу и что является лидером.

Сила несогласия сама по себе важна. Есть люди, которые говорили, что каким бы ни был Трамп, но с любым американским президентом надо договариваться. Кто успешно с ним общается? Те, кто показывают силу,

– озвучил Рашкин.

США стали рядом с Россией

Политический деятель из США отметил, что Путин в своих переговорах с Трампом, которые проводились через посредников в Саудовской Аравии, достиг определенных целей, в частности, теперь Вашингтон будет заполнен российскими дипломатами, а США должны отправить своих в Москву.

"Не хотелось бы быть тем американским дипломатом, который по работе туда должен поехать, это жестоко. Путин этого достиг, Трамп просто отступает. Идет раздел мира. Каждый получает по "огороду". Мы можем из Канады сделать США, что канадцам не понравится, а Россия может сделать из Украины Россию, что украинцам точно не по нраву", – озвучил Рашкин.

Сейчас, со слов Рашкина, США решили перейти на сторону агрессора (России) в то время, когда раньше они были арсеналом демократии. Теперь, как отметил политический деятель, США стали арсеналом деспотии. Это, по его мнению, означает, что сейчас Европа должна быть арсеналом демократии, а Украина – армией Европы.

То, что Путин, Трамп, Келлог заговорили о проведении как можно быстрее в Украине выборов, свидетельствует о слабости Путина, потому что его армия не способна достичь того результата, которого он хочет,

– объяснил Рашкин.

Отметим, политолог-американистка Александра Филиппенко считает, что Трамп в первую очередь ведет себя как бизнесмен, а уже потом как политик. Поэтому его поведение и заявления в отношении Зеленского могут объясняться недовольством от отказа президента Украины подписать соглашение по добыче украинских недр.

Заметьте, что руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок высказал мнение, что для Трампа выборы в Украине – это ключ к подписанию мирного соглашения. Он предположил, что у американского президента есть личное неприятие Зеленского и поэтому Трамп будет настаивать на проведении выборов в нашем государстве.