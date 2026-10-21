Трамп не просто так начал резко хвалить Россию: генерал объяснил, в чем причина

Дональд Трамп продолжает воспевать диктатора Владимира Путина. Некоторые его заявления вообще противоречат здравому смыслу.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. Недавно Трамп вообще утверждал, что Россия за несколько часов захватила бы Киев, если бы их танки не увязли в грязи. Параллельно президент США требовал, чтобы Украина прекратила наносить удары по российским НПЗ. Также он заключил соглашение о дизельном топливе с Путиным.

Почему Трамп набрасывается на Украину?

По мнению Романенко, Трамп фактически находится на "крючке" у Путина. Причины на самом деле могут быть совершенно разными. Но создается впечатление, будто у диктатора есть рычаги влияния на американского президента.

Вероятно, у Путина есть серьезный компромат на Трампа. А ситуация у президента США и так плохая. Рейтинг у него особенно низкий,

– отметил Романенко.

К тому же совсем скоро в США состоятся выборы в Конгресс, где республиканцы вполне могут потерять большинство. Все это и привело к тому, что Трамп в панике пытается сделать хоть что-то, чтобы поднять свои рейтинги и помочь республиканцам победить на выборах.

Почему Трамп хвалит Россию: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что недавно Трамп заявил, что ему неважно, каким образом может быть заключено мирное соглашение между Украиной и Россией. Он отметил, что Зеленскому и Путину не обязательно находиться в одной комнате, чтобы договориться о завершении войны.