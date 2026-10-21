Про це в ефірі 24 Каналу розповів засновник благодійного фонду "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко. Нещодавно Трамп взагалі переконував, що Росія за кілька годин захопила б Київ, якби їхні танки не застрягли в багнюці. Паралельно президент США вимагав, аби Україна припинила бити по російських НПЗ. Також він уклав угоду про дизель з Путіним.

Чому Трамп кидається на Україну?

На думку Романенка, Трамп фактично перебуває на "гачку" в Путіна. Причини насправді можуть бути абсолютно різними. Але складається враження, ніби диктатор має важелі впливу на американського президента.

Ймовірно, Путін має серйозний компромат на Трампа. А ситуація в президента США і так погана. Рейтинг у нього особливо низький,

– зазначив Романенко.

До того ж зовсім скоро у США відбудуться вибори до Конгресу, де республіканці цілком можуть втратити більшість. Все це й призвело до того, що Трамп панічно намагається зробити хоча б щось, аби підняти свої рейтинги та допомогти республіканцям перемогти на виборах.

Чому Трамп розхвалює Росію: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, нещодавно Трамп заявив, що йому байдуже, як саме може бути укладена мирна угода між Україною та Росією. Він зауважив, що Зеленському та Путіну не обов'язково бути в одній кімнаті, аби домовитися про завершення війни.