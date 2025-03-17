Республиканец откровенно рассказал о реакции американцев на политику Трампа

На Дональда Трампа продолжается сильное давление со стороны Республиканской партии. Многие сенаторы и конгрессмены знают, что на самом деле происходит в Украине и не поддерживают позицию президента США.

Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель, член Республиканской партии и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус, отметив, что Трампу пытаются донести, что Владимир Путин опасен. С ним не стоит долго "заигрывать".

Смотрите также Пришло время для "плана Б": как Трамп отреагирует на требования Путина по 30-дневному перемирию

Чем больше всего недовольны американцы

Глава Кремля ведет свою игру и делает все возможное, чтобы использовать Трампа. Более того, президент США с самого начала ослабил позиции США. Он это сделал, когда сказал, что не будет вооружать Украину, что надо пожертвовать частью территорий и отдать их России.

В США обвал фондового рынка, нестабильность – все это происходит еще до 2 апреля – даты, когда будут введены основные тарифы. Они усложнят ситуацию еще больше. На этом фоне разговоры об уступках Путину не приведут ни к чему хорошему.

Независимые опросы показывают, что 49% американцев недовольны политикой Трампа в отношении Украины, 42% – довольны. Такого раньше не было,

– подчеркнул республиканец.

Более половины американцев недовольны в частности внутренней политикой президента, особенно это касается тарифов. Итак, таможенная война и отношение к Украине – больше всего бьют по рейтингу Трампа.

Как можно изменить ситуацию

Если Республиканская партия хочет выиграть промежуточные выборы, которые состоятся в 2025 году, то Трампу нужно немедленно менять свою риторику. Ему не стоит даже предполагать, что Россия вернется в группу стран "Большой семерки" или получит ослабление санкций. Такие заявления только поддерживают агрессию Путина.

Внутри команды Трампа также напряжение, особенно между Марком Рубио и Илоном Маском. Это в контексте увольнения людей из институтов, которые занимались международными делами. Например, Маск требовал уволить 1500 работников Госдепа, Рубио отказался,

– рассказал Борис Пинкус.

Некоторые проекты действительно нужно пересмотреть, провести аудит всех государственных структур и проверить, как использовали деньги налогоплательщиков. Но, к сожалению, Трамп делает это очень грубо и резко. "Тарифная война" отнюдь не способствует тому, чтобы Европа сосредоточилась на большем противостоянии России.

Помощь Украине поддерживают обе палаты, это пытаются показать Трампу. К тому же поведение Путина, его попытки оттянуть режим прекращения огня – не могут нравиться президенту США. Количество сторонников Украины растет и Трампу не удастся просто это игнорировать.