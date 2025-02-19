Залужный рассказал, как отреагировала Британия на выпады Трампа в адрес Украины

После переговоров американской и российской делегаций в Эр-Рияде Дональд Трамп посыпался рядом обвинительных заявлений в сторону Украины. На фоне этого в Лондоне заверили, что не будут ослаблять поддержку Киева.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова посла в Великобритании Валерия Залужного в ходе мероприятия NV.

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Что Залужный думает о позиции Британии по Украине

Так, у Валерия Залужного спросили, было ли у него время и возможность получить реакцию британцев на заявления Трампа. В ответ посол Украины заверил, что позиция Лондона, несмотря на те заявления, которые "звучат и из-за океана, и от чиновников США", остается неизменной.

Кстати, это было сказано и до того, как прозвучали эти последние заявления, и это было сказано уже и после того, как прозвучали эти заявления. Британское правительство и британский народ абсолютно поддерживают Украину,

– подчеркнул Залужный.

Отметим, что Дональд Трамп, комментируя отсутствие украинской делегации на переговорах в Саудовской Аравии, упрекнул, что Украина уже была на переговорах 3 года назад. Именно тогда якобы и нужно было заканчивать войну. "Даже если бы любой человек, не имея переговорных навыков, этим занялся, это уже могло бы быть решено еще несколько лет назад", – добавил президент США.

Также внезапно президент США заговорил о необходимости в проведении выборов в Украине. К тому же он утверждает – поддержка Владимира Зеленского уменьшилась до 4%.