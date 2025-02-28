Попытка поиграть в хорошего полицейского: Трамп проверяет Россию на слабость

Различными неоднозначными заявлениями относительно войны в Украине Дональд Трамп пытается влиять не на наше государство. Американский президент хочет сыграть "хорошего полицейского", чтобы показать России, что США могут найти компромисс.

Такое мнение 24 Каналу озвучил глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. По его словам, своей риторикой Трамп пытается создать для россиян эффект, что у них есть "уникальный момент для сделки".

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Не попытка заставить Украину

Ярослав Божко отметил, что сейчас США уделяют много внимания тому, чтобы убедить Россию. Поэтому манипуляции Трампа будут направлены против Украины, для того, чтобы показать России, что с новой администрацией президента Штатов "можно договориться".

Это попытка сыграть в хорошего полицейского. Россия осторожно относится. Эти все заявления, которые делаются в нашу сторону – это в значительной степени не попытка заставить нас к чему-то. Это попытка продемонстрировать Кремлю, что США готовы найти какую-то компромиссную формулу, что Москве надо быть менее упрямой и соглашаться на формулу, которую предлагают Штаты,

– предположил он.

Однако у России нет большого желания соглашаться на условия Трампа и подписывать какое-то мирное соглашение. Ведь Владимир Путин пока никуда не спешит.

Напомним, как пишет BFMTV, администрация Дональда Трампа хотела отменить визит Владимира Зеленского в Вашингтон. Однако президент Франции Эммануэль Макрон убедил американского лидера встретиться с украинским коллегой.