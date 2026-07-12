Трамп "стал теплее" относительно Украины не просто так: эксперт объяснил, что задумали республиканцы

Президент США перешел от критики к похвале в адрес Украины и ее руководства. На саммите НАТО Трамп пообещал предоставить нашей стране лицензию на производство ракет для системы Patriot. Смена риторики с его стороны может объясняться промежуточными выборами, которые этой осенью должны пройти в Штатах. Предвыборная гонка уже началась.

Об этом в эфире 24 Канала отметил директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, подчеркнув, что недавние заявления Трампа адресованы не Украине и Европе, а внутренней американской аудитории.

Выборы в США: Трампу нечем похвалиться перед американцами

Любые заявления Трампа и действия со стороны Республиканской партии, по мнению директора Экономического дискуссионного клуба, в целом направлены на то, чтобы хоть что-то положительное представить собственному избирателю. Ведь особых достижений нет. Пендзин обратил внимание на ситуацию вокруг Ирана. Он отметил, что издание Financial Times подсчитало: Трамп объявлял о победе в Иране 35 раз. Хотя до сих пор обстрелы там продолжаются.

Снова обстрелы, снова уничтожены гражданские танкеры в Ормузском проливе. Снова война в полную силу. В очередной раз выросла цена на нефть. То есть ничего не изменилось. Что сегодня администрация Трампа может показать в качестве позитивного, победного для собственного избирателя перед выборами 3 ноября? По Персидскому заливу – ничего. Появляется момент российско-украинской войны,

– пояснил Пендзин.

Анализ заявлений Трампа: смотрите в видео

Он призвал помнить, что позиция американского избирателя в отношении Путина более радикальна, чем у Трампа. Электорат США, по его словам, исторически воспитан в очень большом недоверии к Советскому Союзу, к России. Американцы, на его взгляд, хорошо понимают, что Путин – лжец и что именно он начал войну.

И даже чрезвычайно позитивные отношения Трампа к Путину не могут изменить эту ситуацию. Потому что сегодня Республиканская партия – это не политический проект под именем Трампа. Это Республиканская партия, в которой Трамп является кандидатом от этой партии, а избиратели этой партии, ее основной электорат, ненавидят Путина. Трампу, чтобы сохранить голоса на довыборах в Конгресс, нужно подстраиваться под то видение мира, которое есть у избирателя,

– заявил Пендзин.

Он подчеркнул, что все дальнейшие заявления американских политиков, в частности Трампа и его команды, будут адресованы электорату США, а не Украине, Европе, Ближнему Востоку или Китаю. Потому что, по его словам, для них промежуточные выборы являются определяющими с точки зрения формирования будущей политики. Пендзин уверен, что к любым высказываниям, которые будут звучать в ближайшее время, нужно относиться крайне скептически.

Он рассказывает, что все давят на Путина. Что конкретно сегодня администрация Трампа ввела в виде санкционных ограничений, чтобы оказать давление? Ничего. Ну, кроме введения санкций в отношении двух нефтяных компаний – "Лукойл" и "Роснефть". Кстати, крайний срок реализации имущества "Лукойла" откладывается в очередной раз, потому что американские нефтяные компании не могут договориться о цене,

– рассказал Пендзин.

А вот европейцы в санкционной политике более решительны. Директор Экономического дискуссионного клуба подытожил, что Европа проявляет активность из-за страха, понимая, что представляет собой Россия и какую угрозу она несет. Это сейчас объединяет европейские страны. Поэтому они каждый раз вводят новые пакеты санкций против нее.