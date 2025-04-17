"Только заявления": политолог отметил, что Трамп не сделал ни одного действия для поддержки Украины

С начала своей второй каденции Дональд Трамп много говорит о войне в Украине. Но фактически он не предпринял ни одного действия в поддержку нашего государства.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, заметив, что действительно каких-то действий Трампа, которые свидетельствовали бы о поддержке Украины, за это время не было. Хотя тут можно подискутировать.

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Что Трамп сделал для Украины

Как отметил Рейтерович, Украина до сих пор получает помощь от Соединенных Штатов, которую заложила еще предыдущая администрация. Возможно, Трамп считает помощью разведывательные данные.

На это можно согласиться, но тут есть свои нюансы. К примеру, как оказалось, вся помощь со Starlink – это исключительно коммерческая история. За это платит и Украина, и Польша, и еще ряд партнеров.

В общем было наивно надеяться, что Трамп увеличит помощь Украине после того, как станет президентом. Но сейчас можно говорить об определенном гипотетическом варианте, когда это может произойти.

Он в любой момент может изменить позиционирование. К примеру, сказать, что он хотел быть посередине, не предоставлял Украине помощь и делал все, чтобы не тригерить Россию. Но ничего не получилось, потому что Россия этого не хочет. Тогда у него будет логика и аргументы, почему все реально не получилось. Россия же будет прилагать усилия, чтобы обвинить во всем Украину,

– сказал Рейтерович.

Напомним, недавно СМИ сообщали, что Трамп не хочет даже продавать Украине оружие за деньги. Там сделали такой вывод на основе ответа президента США на вопрос журналиста.