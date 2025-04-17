Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що дійсно якихось дій Трампа, які свідчили б про підтримку України, за цей час не було. Хоча тут можна подискутувати.

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Що Трамп зробив для України

Як наголосив Рейтерович, Україна досі отримує допомогу від Сполучених Штатів. яку заклала ще попередня адміністрація. Можливо, Трамп вважає допомогою розвідувальні дані.

На це можна погодитися, але тут є свої нюанси. До прикладу, як виявилося, уся допомога зі Starlink – це винятково комерційна історія. За це платить і Україна, і Польща, і ще низка партнерів.

Загалом було наївно сподіватися, що Трамп збільшить допомогу Україні після того, як стане президентом. Але зараз можна говорити про певний гіпотетичний варіант, коли це може статися.

Він в будь-який момент може змінити позиціонування. До прикладу, сказати, що він хотів бути посередині, не надавав Україні допомогу та робив усе, щоб не тригерити Росію. Але нічого не вийшло, бо Росія цього не хоче. Тоді у нього буде логіка та аргументи, чому все реально не вийшло. Росія ж докладатиме зусиль, щоб звинуватити у всьому Україну,

– сказав Рейтерович.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомляли, що Трамп не хоче навіть продавати Україні зброю за гроші. Там зробили такий висновок на основі відповіді президента США на питання журналіста.