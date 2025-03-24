Об этом 24 Каналу рассказал консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, заметив, что заявления Виткоффа действительно были похожи на лесть для Путина. Однако главный вопрос – с какой целью он это сделал.

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Чего добивается Виткофф

Как отметил Ус, есть две версии, почему Виткофф столько всего наговорил. Первая – возможно, он действительно так думает. Вторая версия – это игра. Тогда все значительно лучше.

Обратите внимание! Во время разговора с телеведущим Такером Карлсоном Виткофф наделал много странных заявлений. К примеру, он верит, что Россия сбила собственные же дроны, которые летели по украинским энергообъектам.

Уиткофф мог специально наговорить много чего положительного для России. В таком случае все делалось для того, чтобы Кремль сделал ответный шаг.

Зачем он это сделал? Чтобы у России сложилось впечатление хороших отношений с США. Тогда они должны были бы согласиться на предложение Штатов о 30-дневном перемирии. Как только Россия этого не сделает, то это может кардинально изменить позицию США. Но такое произойдет в том случае, если это действительно была "игра" от Виткоффа,

– сказал Ус.

Вероятнее всего, администрация Трампа вот так ведет себя, потому что стремится к быстрым решениям. Ведь то, что наговорил Виткофф, неприемлемо ни для Украины, ни для Европы, ни для других партнеров. Если же он действительно так думает, то у Штатов серьезные проблемы с фактами и верификацией данных.

Напомним, Виткофф в своем разговоре с Карлсоном вспомнил за оккупированные Россией территории. Он даже ссылался на фейковые референдумы, которые проводили оккупанты. Также Виткофф убежден, что Россия не хочет захватить всю Украину, потому что "уже "вернула" все, что хотела".