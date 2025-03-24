Про це 24 Каналу розповів консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що заяви Віткоффа дійсно були схожі на лестощі для Путіна. Однак головне питання – з якою метою він це зробив.

До теми "Існує думка": Віткофф прокоментував свою заяву про "референдуми" на окупованих територіях

Чого добивається Віткофф

Як наголосив Ус, є дві версії, чому Віткофф стільки всього наговорив. Перша – можливо, він дійсно так думає. Друга версія – це гра. Тоді все значно краще.

Зверніть увагу! Під час розмови з телеведучим Такером Карлсоном Віткофф наробив багато дивних заяв. До прикладу, він вірить, що Росія збила власні ж дрони, які летіли по українських енергооб'єктах.

Віткофф міг спеціально наговорити багато чого позитивного для Росії. У такому випадку все робилося для того, аби Кремль зробив крок у відповідь.

Для чого він це зробив? Щоб у Росії склалося враження гарних стосунків зі США. Тоді вони мали б погодитися на пропозицію Штатів щодо 30-денного перемир'я. Як тільки Росія цього не зробить, то це може кардинально змінити позицію США. Але таке станеться в тому випадку, якщо це дійсно була "гра" від Віткоффа,

– сказав Ус.

Найімовірніше, адміністрація Трампа ось так поводиться, бо прагне швидких рішень. Адже те, що наговорив Віткофф, неприйнятне ні для України, ні для Європи, ні для інших партнерів. Якщо ж він дійсно так думає, то у Штатів серйозні проблеми з фактажем та верифікацією даних.

Нагадаємо, Віткофф у своїй розмові з Карлсоном згадав за окуповані Росією території. Він навіть посилався на фейкові референдуми, які проводили окупанти. Також Віткофф переконаний, що Росія не хоче захопити усю Україну, бо "вже "повернула" все, що хотіла".