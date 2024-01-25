Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Олег Саакян, отметив, что это просто циничная и прагматичная внешняя политика. Он добавил, что в этой стране поняли, что надо сдавать позиции.

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"Венгрия перебрала в шантаже Запада и злоупотреблении своим правом вето, и своим голосом. Было уже видно в последних дебатах во время поддержки начала диалога с Украиной как кандидатом в члены ЕС, что Венгрия перешла определенную "незримую линию", которая была перед ней очерчена", – сказал политолог.

Тогда на Западе изменили позицию. Ведь до этого внутри ЕС действовала презумпция, что надо "тянуть ситуацию". Однако позиция изменилась до того, что, если Венгрия идет против всех и консенсуса внутри всего Евросоюза, то, мол, надо действовать.

Тогда нужно доставать 7 статью с возможностью отбора у Венгрии права участвовать в ключевых голосованиях в ЕС. Для того, чтобы и другим не хотелось. Надо создать публичную показательную "порку",

– сказал Саакян.

Так в Венгрии поняли, что они перебрали. И, мол, надо понемногу сдавать свои позиции. Виктор Орбан все еще рассказывает о том, что он "решительный как никогда", однако его шаги уже значительно мягче и происходят в обратном направлении.

"Пока это будет продолжаться до момента выборов в Европейском Союзе. После может измениться ситуация. У Орбана откроется "окно возможностей" снова попробовать покачать права, расширить поле маневра для себя", – предположил политолог.

Однако до тех пор, пока европолитикум не перезагрузится, венгерскому премьеру, считает Олег Саакян, надо быть "ниже травы и тише воды".

Это, по его мнению, проявляется в готовности Орбана встретиться с президентом Украины. А также в сообщениях о том, что Венгрия поддерживает членство Швеции в НАТО и поддерживает предоставление 50 миллиардов евро для Украины.

На этом фоне и Фицо также теряет часть карт, которые были у него на руках. Он шел в тени Орбана. Орбан сдулся – для Фицо ситуация еще хуже стала,

– сказал политолог.

Премьер Словакии заявил, что Украина – якобы "не суверенное государство". Мол, её якобы "контролирует США". После этих заявлений, в частности, Олег Саакян убежден, было понятно, что Словакия в лице Роберта Фицо пойдет на все необходимые уступки.

"Он надувал щеки, создавал информационный "туман" для того, чтобы на этом фоне пойти на все уступки, которые он до этого декларировал как "неприемлемые". Но, чтобы они не дошли до его аудитории, чтобы в медиа остались эти громкие заявления", – предположил политолог.

Позиция Виктора Орбана в отношении Украины