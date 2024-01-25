Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Саакян, зауваживши, що це просто цинічна та прагматична зовнішня політика. Він додав, що в цій країні зрозуміли, що треба здавати позиції.

До теми 10 мільярдів для Орбана – помилка Урсули․ Як Угорщина знову може шантажувати ЄС і Україну?

"Угорщина перебрала в шантажі Заходу і зловживання своїм правом вето, і своїм голосом. Було вже видно в останніх дебатах під час підтримки початку діалогу з Україною як кандидатом в члени ЄС, що Угорщина перейшла певну "незриму лінію", яка була перед нею окреслена", – сказав політолог.

Тоді на Заході змінили позицію. Адже до цього всередині ЄС діяла презумпція, що треба "тягнути ситуацію". Утім позиція змінилася до того, що, якщо Угорщина йде проти всіх і консенсусу всередині всього Євросоюзу, то, мовляв, треба діяти.

Тоді потрібно діставати 7 статтю з можливістю відбирання в Угорщини права брати участь в ключових голосуваннях в ЄС. Для того, щоб й іншим не кортіло. Треба створити публічну показову "прочуханку",

– сказав Саакян.

Так в Угорщині зрозуміли, що вони перебрали. І, мовляв, треба потрохи здавати свої позиції. Віктор Орбан все ще розповідає про те, що він "рішучий як ніколи", однак його кроки вже значно м'якіші й відбуваються у зворотному напрямку.

"Поки що це буде тривати до моменту виборів в Європейському Союзі. Після може змінитися ситуація. В Орбана відкриється "вікно можливостей" знову спробувати покачати права, розширити поле маневру для себе", – припустив політолог.

Однак доти, доки європолітикум не перезавантажиться, угорському прем'єру, вважає Олег Саакян, требу бути "нижче трави й тихіше води".

Це, на його думку, проявляється у готовності Орбана зустрітися із президентом України. А також у повідомленнях про те, що Угорщина підтримує членство Швеції в НАТО та підтримує надання 50 мільярдів євро для України.

На цьому тлі й Фіцо також втрачає частину карт, які були у нього на руках. Він йшов у тіні Орбана. Орбан здувся – для Фіцо ситуація ще гірша стала,

– сказав політолог.

Прем'єр Словаччини заявив, що Україна – начебто "не суверенна держава". Мовляв, її нібито "контролює США". Після цих заяв, зокрема, Олег Саакян переконаний, було зрозуміло, що Словаччина в обличчі Роберта Фіцо піде на всі потрібні поступки.

"Він надував щоки, створював інформаційний "туман" для того, щоб на цьому тлі піти на всі поступки, які він до цього декларував як "неприйнятні". Але щоби вони не дійшли до його аудиторії, щоби в медіа залишилися ці гучні заяви", – припустив політолог.

Позиція Віктора Орбана щодо України