Запорожская АЭС целый день находилась на грани очередного блэкаута
Источник:Энергоатом
Запорожская АЭС оккупирована более 20 месяцев. 26 ноября атомная станция оказалась на грани очередного блэкаута.
Так, в 10:30 воскресенья в результате короткого замыкания примерно на 100 километров севернее ЗАЭС отключилась последняя линия ее связи с энергосистемой Украины – ВЛ-750 киловатт ЗАЭС – "Днепровская". Три других линии были повреждены ранее в результате российских обстрелов.
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Проблемы с энергопитанием ядерной установки
В МАГАТЭ сообщили, что в это время АЭС получала внешнее питание от единственной доступной резервной линии электропередачи 330 киловатт.
Кроме того, произошло частичное обесточивание энергоблока №4 с автоматическим включением дизель-генератора. Его спустя 10 минут выключили вручную.
Это свидетельствует о наличии проблемы с энергопитанием ядерной установки,
– отметили в Энергоатоме.
Поврежденную линию в 750 киловатт украинские специалисты отремонтировали в 20:52. До этого времени атомная электростанция почти целый день находилась на грани очередного блэкаута в случае обесточивания резервной линии 330 киловатт.
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