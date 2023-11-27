Запорожская АЭС целый день находилась на грани очередного блэкаута

Запорожская АЭС оккупирована более 20 месяцев. 26 ноября атомная станция оказалась на грани очередного блэкаута.

Так, в 10:30 воскресенья в результате короткого замыкания примерно на 100 километров севернее ЗАЭС отключилась последняя линия ее связи с энергосистемой Украины – ВЛ-750 киловатт ЗАЭС – "Днепровская". Три других линии были повреждены ранее в результате российских обстрелов.

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Проблемы с энергопитанием ядерной установки

В МАГАТЭ сообщили, что в это время АЭС получала внешнее питание от единственной доступной резервной линии электропередачи 330 киловатт.

Кроме того, произошло частичное обесточивание энергоблока №4 с автоматическим включением дизель-генератора. Его спустя 10 минут выключили вручную.

Это свидетельствует о наличии проблемы с энергопитанием ядерной установки,

– отметили в Энергоатоме.

Поврежденную линию в 750 киловатт украинские специалисты отремонтировали в 20:52. До этого времени атомная электростанция почти целый день находилась на грани очередного блэкаута в случае обесточивания резервной линии 330 киловатт.

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Находясь под российской оккупацией, Запорожская АЭС не раз теряла внешний источник питания. Так, на станции произошло уже