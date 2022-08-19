"Фукусимский сценарий": к чему может привести остановка всех энергоблоков ЗАЭС

россия, захватив Запорожскую АЭС, фактически угрожает всему миру ядерной катастрофой с ужасающими последствиями. Это может произойти, если оккупанты отключат все энергоблоки от электричества.

Если оккупанты пойдут на такой шаг, системы охлаждения могут выйти из строя, а активная зона реакторной установки может повредиться. В таких условиях радиоактивные вещества попадут в окружающую среду.

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"Фукусимский сценарий"

В Государственной инспекции ядерного регулирования Украины провели параллель с аварией на станции "Фукусима-1" в Японии в 2011 году. Там катастрофа произошла при таких же условиях. Правда, это произошло из-за природных катаклизмов. А на Запорожской АЭС это может произойти из-за преступных действий и намерений российских оккупантов.

Специалисты объясняют, что атомная электростанция должна иметь постоянное электропитание, чтобы обеспечивать собственные потребности без перебоев. Речь идет об охлаждении ядерного топлива в активных зонах реакторных установок и охлаждении отработанного топлива в бассейнах выдержки, поддержки систем контроля и управления. Эти потребности обеспечиваются либо за счет работающих энергоблоков, либо внешнего энергопитания.

Если все энергоблоки прекращают работу, то нужно обеспечить устойчивое внешнее энергоснабжение. Из-за обстрелов россиян уже повреждены три из четырех линий, которые соединяют АЭС с энергосистемой Украины. Если оккупанты повредят и четвертую, то станция не сможет получать электроэнергию для собственных нужд.

Станцию могут спасти дизель-генераторы

На ЗАЭС есть дизель-генераторы в случае такой аварийной ситуации. Но чтобы долго обеспечивать собственные потребности станции и для охлаждения ядерного топлива, им нужно достаточно дизельного топлива. Находящиеся на АЭС российские военные могут препятствовать поставкам дизеля, который необходим для работы генераторов. Если станция потеряет все источники электроэнергии, то начнется процесс плавления ядерного топлива. Поэтому радиоактивные вещества могут выйти в окружающую среду.

На Запорожской АЭС есть 7 ядерных объектов – 6 энергоблоков и сухое хранилище отработанного ядерного топлива.

Специалисты предупреждают, что в случае аварии на ЗАЭС, это не будут проблемы только для Украины. В зависимости от погодных условий радиоактивное облако может понести на территорию Европы или россии и беларуси. Большие территории получат радиоактивное загрязнение. ЗАЭС расположена на берегу Каховского водохранилища, который является каскадом водохранилищ реки Днепр. Это означает, что предполагаемая авария на ЗАЭС может привести к радиоактивному загрязнению Днепра и Черного моря.

Ядерную безопасность ЗАЭС держит в руках украинский персонал станции.

россия может готовить теракт на ЗАЭС

Украинская разведка предупреждала, что оккупанты готовят 19 августа провокацию на Запорожской АЭС. Они объявили неожиданный "выходной" на станции. Там будет только оперативный персонал, другим вход закрыли. Станцию, как и город Энергодар, враг обстреливает.

Главное управление разведки при Министерстве обороны даже подтверждает свои слова о подготовке теракта. Речь идет о том, что работники "росатома", которых оккупанты завезли в Энергодар, не пришли 18 августа на вечернее собрание руководства ЗАЭС, а покинули территорию атомной станции. Оккупанты завезли на ЗАЭС много оружия, проводят постоянные провокативные атаки, поэтому есть большая вероятность масштабного теракта.

Чтобы предотвратить катастрофу на Запорожской АЭС, Украина требует, чтобы на атомную станцию попала миссия МАГАТЭ. Президент Владимир Зеленский заявлял, что для этого нет никаких препятствий. Вместе с генсеком ООН Антониу Гутерришем он обсудил параметры этой миссии во Львове.

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