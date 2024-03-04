ЗАЭС для россиян – чемодан без ручки: почему они не смогут производить там электроэнергию

Запорожская АЭС для российских оккупантов – как чемодан без ручки. Россияне не смогут использовать станцию для выработки электроэнергии.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы правления НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в воскресенье, 3 марта, в телемарафоне "Єдині новини", информирует 24 Канал.

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"Кроме топлива, очень много проблем: нет воды, нет квалифицированного персонала и фактически глубокая деградация всего оборудования станции. На сегодня фактически невозможно перезапустить станцию в таком состоянии из-за наличия всех этих факторов. И фактически она на сегодня в таком же состоянии, как Чернобыльская станция, которую россияне оставили из-за того, что она никакой пользы им не могла принести. То же самое сейчас на Запорожской атомной станции", – сказал Котин.

Он добавил, что сейчас заканчивается 6-летний срок пребывания топлива в реакторах – это касается как российского топлива, так и Westinghouse.

Никто из других стран не переходил еще эти сроки пребывания топлива. И заводом не рассчитано пребывание этого топлива за пределами этого срока. Поэтому эту проблему нельзя решить без доступа производителей, в частности Westinghouse, на площадки станции для того, чтобы оценить состояние топлива и потом принимать решение, что делать,

– подчеркнул он.

ЗАЭС находится под оккупацией все это время и, по данным "Энергоатома", ситуация только ухудшается.

"Это фактически деградация оборудования, деградация эксплуатации станции, и основная угроза на сегодня – это наличие только одной линии станции, которая связывает ее с энергосистемой Украины", – сообщил Петр Котин, отметив, что в случае повреждения этой линии в результате обстрелов или ее отказа возможен очередной блэкаут.

8 блэкаутов там уже было. Когда теряли внешнее питание, а это уже включены дизель-генераторы, которые будут запитывать насосы, которые охлаждают активные зоны реакторов. Это фактически последний рубеж перед радиационной аварией на объекте,

– предупредил он.

Руководитель компании также обратил внимание на проблему квалификации персонала, который сейчас находится на ЗАЭС, заметив, что российский персонал не имеет достаточной квалификации и опыта, чтобы работать на таком сложном объекте, как ЗАЭС.

Это оборудование абсолютно другое, чем они использовали на российских атомных станциях. Там нет сформированных смен персонала. Они фактически совершают ошибки каждый раз, когда они пытаются эксплуатировать это оборудование. Они не способны, они дилетанты, не имеют лицензии на то, чтобы эксплуатировать Запорожскую атомную станцию. Если они будут пытаться делать какие-то сложные действия, то ни к чему хорошему это не приведет,

– убежден Петр Котин.

ЗАЭС находится в оккупации с 4 марта 2022 года. За это время россияне неоднократно нарушали принципы ядерной безопасности, размещая на территории ЗАЭС военную технику, минируя территорию и терроризируя персонал станции.