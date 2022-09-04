Кроме возможного "Чернобыля-2" есть еще одна угроза, – политолог о ситуации вокруг ЗАЭС

Запорожскую АЭС посетила миссия МАГАТЭ. Однако важно не то, какой отчет она составит, а то, что на станции остались представители агентства, и это может уберечь Украину от еще одной угрозы, кроме возможного "Чернобыля-2".

Об этом 24 каналу рассказал директор программ практической политики Института политического образования, политолог Александр Солонтай. Ситуация на ЗАЭС может измениться в позитивную сторону из-за того, что там остались представители МАГАТЭ.

Интересно Их возможности сведены к 0, – политолог о роли представителей МАГАТЭ, оставшихся на ЗАЭС

МАГАТЭ на ЗАЭС – хорошо для Украины

Солонтай отметил, чем дольше представители МАГАТЭ будут оставаться на ЗАЭС, тем лучше для Украины. При них россияне не смогут совершать тех ужасных вещей, которые хотели бы сделать.

Чем дольше они будут держать россиян под мониторинговым пленом или сами будут оставаться у них добровольно в плену, безразлично как это трактуется, тем лучше,

– заметил политолог.

Необходимо, чтобы происходила ротация представителей МАГАТЭ

По его словам, также важно, чтобы в будущем состоялась ротация миссионеров МАГАТЭ. Хотелось бы, чтобы одни заходили, другие уходили.

"Заходит еще большая, еще более серьезная миссия, которая уезжает оттуда, забирая тех, кто был, но на их место заходят новые представители", – подчеркнул Солонтай.

Россия могла бы совершить "Чернобыль-2" и обвинить Украину

По мнению политолога, присутствие посторонних глаз удержит россию от совершения "Чернобыля-2". Обвинить в этом Украину так она не сможет. В частности, как это было с трагедией в Еленовке, где россияне убили украинских военнопленных. Или когда они сбили пассажирский самолет и убеждали мир в том, что это Украина.

Без посторонних глаз Украине будут лепить имидж, что это мы совершили какую-то ядерную аварию,

– подытожил политолог.

Солонтай о ситуации вокруг ЗАЭС: смотрите видео

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