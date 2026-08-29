МАГАТЭ предупредило об угрозе полного отключения электроэнергии на Запорожской АЭС через 10 дней

Запорожская атомная электростанция уже более недели работает без внешнего электроснабжения, полагаясь на аварийные дизель-генераторы. Нынешнего запаса дизельного топлива хватит примерно на 10 дней.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул необходимость как можно скорее восстановить внешнее энергоснабжение ЗАЭС или обеспечить дополнительные поставки топлива.

Что известно о критической ситуации на ЗАЭС?

Запорожская АЭС по-прежнему остается без внешнего электроснабжения после повреждения последней доступной линии "Феросплав-1". Связь с ней была потеряна 20 августа из-за военных действий на северном берегу Днепра.

С тех пор станция использует несколько аварийных дизель-генераторов, которые обеспечивают электроэнергией системы, необходимые для поддержания ядерной безопасности. В частности, генераторы питают насосы, обеспечивающие охлаждение шести реакторов и бассейнов выдержки отработанного ядерного топлива.

МАГАТЭ следит за запасами дизельного топлива на площадке. По информации, предоставленной станцией агентству, в настоящее время его хватает примерно на 10 дней работы.

Это соответствует минимальному нормативному требованию, однако длительная зависимость от дизель-генераторов создает дополнительные риски для ядерной безопасности. В МАГАТЭ подчеркивают, что необходимо обеспечить стабильные поставки топлива или как можно скорее восстановить внешнее электропитание.

Гросси заявил, что агентство продолжает внимательно следить за способностью ЗАЭС поддерживать работу генераторов в течение длительного времени.

Наличие дизельного топлива имеет первостепенное значение каждый раз, когда атомная электростанция теряет внешнее электроснабжение, равно как и способность поддерживать бесперебойные логистические цепочки поставок на площадку и с площадки. Текущая ситуация еще раз показывает, что надежное внешнее электроснабжение и безопасные маршруты поставок незаменимы для ядерной безопасности,

– сказал он.

По его словам, без восстановления внешнего электроснабжения или дополнительных поставок дизельного топлива станция может столкнуться с отключением электроэнергии примерно в течение десяти дней.

Агентство работает над созданием еще одной локализованной зоны прекращения огня, которая должна позволить провести ремонт линии "Феросплавная-1". Если ремонт пройдет успешно, ЗАЭС сможет вновь получать внешнее электроснабжение. Это станет уже седьмой подобной договоренностью, которую МАГАТЭ заключало с конца прошлого года для обеспечения безопасности ядерных объектов.

До начала полномасштабной войны Запорожская АЭС имела доступ к 10 внешним линиям электропередачи, однако сейчас станция лишилась всех них, кроме "Ферросплавной-1", которая также была повреждена.

В то же время на площадку уже начали доставлять дизельное топливо. В четверг и пятницу команда МАГАТЭ наблюдала за передачей нескольких десятков тонн топлива из двух разных мест вблизи ЗАЭС.

Команда МАГАТЭ продолжает фиксировать военную активность вблизи станции, в частности взрывы, которые раздаются несколько раз в день. Также сообщается об активности дронов на территории ЗАЭС и вокруг нее.

Нападения, угрожающие персоналу атомной электростанции или поражающие районы, связанные с хранилищем отработанного топлива или прудом-охладителем, являются недопустимыми и должны быть прекращены,

– отметили в агентстве.

Гросси призвал стороны проявлять максимальную военную сдержанность, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации вокруг ядерных объектов Украины.

Уровень радиации на площадке ЗАЭС остается нормальным. В то же время агентство подчеркивает, что длительное отсутствие внешнего электроснабжения и зависимость от дизель-генераторов остаются серьезным вызовом для ядерной безопасности.

Напомним, на временно оккупированной Запорожской АЭС 20 августа произошел 27-й блэкаут с начала полномасштабного вторжения России.

В 2026 году станция уже в пятнадцатый раз лишилась внешнего электропитания.

После отключения на ЗАЭС автоматически запустились резервные дизель-генераторы, которые обеспечивают электроэнергией критически важные системы безопасности.

В "Энергоатоме" отмечают, что регулярные блэкауты создают дополнительные риски для ядерной безопасности станции. По словам руководителя компании Павла Ковтонюка, частое использование дизель-генераторов ускоряет износ оборудования и его деградацию.

Специалисты отмечают, что ситуация на ЗАЭС остается чрезвычайно уязвимой из-за постоянных военных угроз и нестабильного энергоснабжения. Для обеспечения безопасности станция должна быть деоккупирована и возвращена под контроль Украины.