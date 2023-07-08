На ЗАЭС приехал заместитель главы администрации Путина: цель объяснили в ГУР

Недавно, 6 июля, на АЭС приехал замглавы администрации кремлевского диктатора Кириенко. Визит состоялся после обнародования информации о заминировании.

Интересно, что официальная цель – "ознакомление с положением дел на ЗАЭС и проверка общей безопасности". Впрочем, на самом деле прихвостень Путина прибыл туда совсем для другого.

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Попытка "дополнительного стимулирования"

Неофициально – депутат Путина должен был демонстрировать впечатление панических настроений, а также выявлять проблемные вопросы вируса, связанные с попыткой комплектования станции персоналом,

– отметили в ГУР.

Добавили, что с начала полномасштабного вторжения большая часть квалифицированного персонала станции либо покинула оккупированную территорию, либо отказалась подписывать навязанные договоры с "росатомом".

Попытка привлечения российских сотрудников не дала врагу ожидаемого результата. Специалисты часто отказываются ездить на ЗАЭС даже, несмотря на обещанные зарплаты и льготы.

По данным разведки, на станции уже провели совещание с участием руководителя и гауляйтера Евгения Балицкого по "дополнительному стимулированию" работников из России.

Для этого планируют предоставлять россиянам жилье, изъятое у украинцев, покинувших территорию Энергодара. Планируется, что таким образом будет расселено до 4500 россиян. Впрочем, пока желающих ехать на ЗАЭС немного,

– отметили в ГУР.

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