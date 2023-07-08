На ЗАЭС приехал заместитель главы администрации Путина: цель объяснили в ГУР
Источник:Главное управление разведки МО Украины
Недавно, 6 июля, на АЭС приехал замглавы администрации кремлевского диктатора Кириенко. Визит состоялся после обнародования информации о заминировании.
Интересно, что официальная цель – "ознакомление с положением дел на ЗАЭС и проверка общей безопасности". Впрочем, на самом деле прихвостень Путина прибыл туда совсем для другого.
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Попытка "дополнительного стимулирования"
Неофициально – депутат Путина должен был демонстрировать впечатление панических настроений, а также выявлять проблемные вопросы вируса, связанные с попыткой комплектования станции персоналом,
– отметили в ГУР.
Добавили, что с начала полномасштабного вторжения большая часть квалифицированного персонала станции либо покинула оккупированную территорию, либо отказалась подписывать навязанные договоры с "росатомом".
Попытка привлечения российских сотрудников не дала врагу ожидаемого результата. Специалисты часто отказываются ездить на ЗАЭС даже, несмотря на обещанные зарплаты и льготы.
По данным разведки, на станции уже провели совещание с участием руководителя и гауляйтера Евгения Балицкого по "дополнительному стимулированию" работников из России.
Для этого планируют предоставлять россиянам жилье, изъятое у украинцев, покинувших территорию Энергодара. Планируется, что таким образом будет расселено до 4500 россиян. Впрочем, пока желающих ехать на ЗАЭС немного,
– отметили в ГУР.
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Информацию о неизвестных объектах на крыше энергоблока проверяют
- На крыше IV энергоблока оккупированной россиянами АЭС появились неизвестные объекты. Это подтверждают спутниковые снимки, сделанные утром 5 июля.
- Представитель ГУР Андрей Юсов, отметил, разведке известно точно, что это объекты, которых на крыше быть не должно. Их установили российские военные, а не персонал.
- Варианты могут быть разные: от антенн и средств РЭБ до каких-либо других вещей, способствующих провокациям на АЭС. В частности, в Генштабе ВСУ отмечали, что это может быть взрывчатка.
- Юсов добавил, что информацию уже изучают.