На ЗАЭС приехала новая бригада из Росатома: работники послали их "за кораблем"

С первых дней войны российские оккупанты захватили две электростанции в Украине – Чернобыльскую и Запорожскую. Если с первой им пришлось отступить, то проблемы работникам ЗАЭС они создают и дальше.

Везде, где российские войска временно оккупировали украинские города и села, они пытаются установить свою оккупационную администрацию. Запорожская АЭС не стала исключением.

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Пока Запорожская АЭС продолжает работать в энергосистеме Украины. Но оккупанты не оставляют попыток переподчинить ее себе. Они уже неоднократно заявляли, что теперь ЗАЭС руководствуется "Росатомом" и должна работать по его приказам.

Вот и в этот раз российские оккупанты в очередной раз отправили за ЗАЭС своего "гауляйтера" – главного инженера Ростовской АЭС Андрея Горбунова. Но с таким решением не очень согласны работники Запорожской АЭС.

"Работники Энергоатома на этот факт отреагировали сжато и эмоционально: послали за российским кораблем", – сообщили в Запорожской ОВА.

Пока Запорожская АЭС и город Энергодар находятся под временной оккупацией России.